Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На Дальнем Востоке без финансовых потрясений
11 Марта 2014, 08:21 | Приморье
По данным ГУ Банка России по Приморскому краю, за 2013 год в банках края увеличились процентные ставки по краткосрочным вкладам и уменьшились по депозитам сроком более 30 дней. Прибыль банковского сектора Приморья увеличилась на 0,6%, а кредитный портфель хоть и увеличился, но качество его ухудшилось.
По данным отчетности участников банковского сектора, в анализируемом периоде наблюдалась тенденция роста некоторых основных показателей деятельности. Совокупные активы/пассивы увеличились на 8,2%, до 323,5 млрд рублей, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам на 4,1%, до 157,1 млрд рублей, вклады населения на 17,2%, до 168,4 млрд рублей, остатки привлеченных средств на 3,1%, до 245,2 млрд руб., средства юридических лиц снизились на 13,9%, до 68,9%.
Наиболее доступными источниками формирования ресурсной базы для осуществления активных операций банковского сектора остаются вклады населения и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Эти источники сохраняют основные позиции в структуре пассивов, составив соответственно 52,0 и 21,3% на конец отчетного года, против 48,0 и 26,7% на 01.01.2013 (рис.1). Более половины сбережений населения, аккумулированных в банковском секторе региона, традиционно сосредоточено в Приморском отделении № 8635 ОАО «Сбербанк России» (55%).
В течение рассматриваемого периода отмечался рост средневзвешенных процентных ставок по вкладам и депозитам физических лиц со сроками до 30 дней и снижение данного показателя по срокам более 30 дней.
В составе кредитного портфеля попрежнему преобладали ссуды, выданные юридическим и физическим лицам, удельный вес которых в активах на начало года составил 29,7 и 15,9% соответственно при 33,5 и 14,9% на 01.01.2013 (рис.2). Доля межбанковских кредитов и депозитов в активах сектора несущественна (2,4%).
Объем совокупного ссудного портфеля за отчетный период увеличился на 4,1%, при этом доля просроченной задолженности, в связи с ухудшением финансового положения и неплатежеспособностью отдельных крупных заемщиков, возросла: с 2,3% до 2,8% (данный показатель ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом, который на 1 января 2014 года составил 3,5%).
Прибыль банковского сектора края за 2013 год составила 7,3 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за 2012 год, при этом 77,3% финансового результата в регионе приходится на долю филиалов инорегиональных банков. Все кредитные организации региона, за исключением двух, закончили отчетный год с положительным финансовым результатом, совокупный объем которого на 1 января 2014 года составил 1,7 млрд рублей.
Общий прирост собственных средств (капитала) региональных кредитных организаций за 2013 год составил 6,3%, что обусловлено их прибыльной деятельностью. Суммарный объем указанного показателя по кредитным организациям региона на 1 января 2014 составил 11 348 млн рублей.
Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
- Банки проглотят "быстрозаймы"
Новости раздела
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
Loading...