На Дальнем Востоке без финансовых потрясений

По данным ГУ Банка России по Приморскому краю, за 2013 год в банках края увеличились процентные ставки по краткосрочным вкладам и уменьшились ­ по депозитам сроком более 30 дней. Прибыль банковского сектора Приморья увеличилась на 0,6%, а кредитный портфель хоть и увеличился, но качество его ухудшилось.

По данным отчетности участников банковского сектора, в анализируемом периоде наблюдалась тенденция роста некоторых основных показателей деятельности. Совокупные активы/пассивы увеличились на 8,2%, до 323,5 млрд рублей, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам ­ на 4,1%, до 157,1 млрд рублей, вклады населения ­ на 17,2%, до 168,4 млрд рублей, остатки привлеченных средств ­ на 3,1%, до 245,2 млрд руб., средства юридических лиц снизились на 13,9%, до 68,9%.

Наиболее доступными источниками формирования ресурсной базы для осуществления активных операций банковского сектора остаются вклады населения и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Эти источники сохраняют основные позиции в структуре пассивов, составив соответственно 52,0 и 21,3% на конец отчетного года, против 48,0 и 26,7% ­ на 01.01.2013 (рис.1). Более половины сбережений населения, аккумулированных в банковском секторе региона, традиционно сосредоточено в Приморском отделении № 8635 ОАО «Сбербанк России» (55%).

В течение рассматриваемого периода отмечался рост средневзвешенных процентных ставок по вкладам и депозитам физических лиц со сроками до 30 дней и снижение данного показателя по срокам более 30 дней.

В составе кредитного портфеля по­прежнему преобладали ссуды, выданные юридическим и физическим лицам, удельный вес которых в активах на начало года составил 29,7 и 15,9% соответственно при 33,5 и 14,9% на 01.01.2013 (рис.2). Доля межбанковских кредитов и депозитов в активах сектора несущественна (2,4%).

Объем совокупного ссудного портфеля за отчетный период увеличился на 4,1%, при этом доля просроченной задолженности, в связи с ухудшением финансового положения и неплатежеспособностью отдельных крупных заемщиков, возросла: с 2,3% до 2,8% (данный показатель ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом, который на 1 января 2014 года составил 3,5%).

Прибыль банковского сектора края за 2013 год составила 7,3 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за 2012 год, при этом 77,3% финансового результата в регионе приходится на долю филиалов инорегиональных банков. Все кредитные организации региона, за исключением двух, закончили отчетный год с положительным финансовым результатом, совокупный объем которого на 1 января 2014 года составил 1,7 млрд рублей.

Общий прирост собственных средств (капитала) региональных кредитных организаций за 2013 год составил 6,3%, что обусловлено их прибыльной деятельностью. Суммарный объем указанного показателя по кредитным организациям региона на 1 января 2014 составил 11 348 млн рублей.