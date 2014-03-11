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Банк "Приморье" ввел новый вклад "Юбилейный"
11 Марта 2014, 08:19 | Приморье
Банк «Приморье» ввел новый вклад «Юбилейный» сроком на 550 дней под 10% годовых в рублях и 2,3% в долларах и евро, сообщает Zrpress.Ru. Ограничений по минимальной сумме нового вклада нет.
«Новый депозит позволит вкладчикам выбрать порядок выплаты процентов: по окончании срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту», сказала зампредседателя правления директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье» Ирина КОЧУБЕЙ, слова которой приводятся в сообщении кредитной организации.
Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков страны. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения расположены в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель.
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Теги: Банк «Приморье»
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