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Совет директоров Примсоцбанка ждут перемены
11 Марта 2014, 08:20 | Приморье
В совет директоров Примсоцбанка может войти бывший начальник кредитного отдела VTB Bank (Deutschland) AG, а ныне директор «ГипоЛизингХолдинга» (Клагенфурт, Австрия) Томас БРЕТШНАЙДЕР.
В список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании, дата которого еще не определена, включены 9 человек. Бретшнайдер может заменить в совете гендиректора, председателя правления банка «Левобережный» (Новосибирск) Владимира ШАПОРЕНКО.
Остальные 8 кандидатов входят в нынешний состав совета директоров, избранного на годовом собрании 4 июня 2013 года, в том числе председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ, первый заместитель председателя правления Сергей БАБИЧЕВ и директор филиала в Москве Александр ЯРОВОЙ, сын Дмитрия Ярового.
Кроме того, в совет директоров входят генеральный директор ОАО «Приморсклеспром» (Приморский край) Виктор ДОРОШЕНКО, Павел НАЗАРОВ, глава регионального представительства ЕБРР в ДФО Александр ФИЛЬКИН, а также бывшие гендиректоры ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) Михаил РОБКАНОВ и Вячеслав ПЕРЦЕВ, ныне управляющие партнеры ЗАО «Трансинком».
Досье "Золотого Рога": Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий Яровой владеет 34,87% акций кредитной организации, Александру Яровому принадлежит 32,49%. Акционерами банка также являются ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, ЕБРР - 12,500001% акций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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