www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.97 р. 100 JPY: 62.77 р.
EUR: 81.39 р. 10 CNY: 10.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Совет директоров Примсоцбанка ждут перемены

11 Марта 2014, 08:20 | Приморье
В совет директоров Примсоцбанка может войти бывший начальник кредитного отдела VTB Bank (Deutschland) AG, а ныне директор «ГипоЛизингХолдинга» (Клагенфурт, Австрия) Томас БРЕТШНАЙДЕР.
 
В список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании, дата которого еще не определена, включены 9 человек. Бретшнайдер может заменить в совете гендиректора, председателя правления банка «Левобережный» (Новосибирск) Владимира ШАПОРЕНКО.
 
Остальные 8 кандидатов входят в нынешний состав совета директоров, избранного на годовом собрании 4 июня 2013 года, в том числе председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ, первый заместитель председателя правления Сергей БАБИЧЕВ и директор филиала в Москве Александр ЯРОВОЙ, сын Дмитрия Ярового.
 
Кроме того, в совет директоров входят генеральный директор ОАО «Приморсклеспром» (Приморский край) Виктор ДОРОШЕНКО, Павел НАЗАРОВ, глава регионального представительства ЕБРР в ДФО Александр ФИЛЬКИН, а также бывшие гендиректоры ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) Михаил РОБКАНОВ и Вячеслав ПЕРЦЕВ, ныне управляющие партнеры ЗАО «Трансинком».
 
Досье "Золотого Рога": Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий Яровой владеет 34,87% акций кредитной организации, Александру Яровому принадлежит 32,49%. Акционерами банка также являются ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, ЕБРР - 12,500001% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: вмтп  Примсоцбанк  трансинком  Приморсклеспром 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru