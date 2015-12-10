Банки не спешат предлагать клиентам новогодние акции

Под Новый год банки обычно предлагают сезонные вклады и кредиты. К этому моменту, как правило, заканчиваются сроки размещения годовых депозитов прошлых лет, и банки стремятся привлечь тех клиентов, которые получают годовые бонусы. А необходимость покупать подарки к Новому году увеличивает потребность в кредитах. В этом году кредитные организации не спешат предлагать клиентам новогодние акции, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По словам генерального директора исследовательской компании Frank RG Юрия ГРИБАНОВА, предложений по депозитам в этом году примерно в полтора раза меньше, чем в прошлом.

В декабре прошлого года ситуация была совсем другой, вспоминает глава департамента стратегии и маркетинга СМП Банка Алексей ИЛЮЩЕНКО. На рынке была паника из-за катастрофического падения рубля, Центральный банк вынужден был поднять ставку сразу на 6,5 п.п. - до 17% годовых. «Банкам приходилось делать радикальные предложения. В этом году обстановка более стабильная», - говорит Илющенко.

И все же некоторые банки заинтересованы в новых клиентах под Новый год. Что они предлагают?

По новогодним вкладам банки традиционно предлагают более высокие ставки, чем по своей обычной линейке, но разница не очень существенна. По данным Frank Recearch Group, сезонные вклады выгоднее стандартных предложений на 0,9–2,7 п.п. в рублях, на 0,2–1,5 п.п. в долларах и на 0,2–0,9 п.п. в евро.

Из десяти крупнейших банков по объему средств физических лиц, по данным Frank RG, специальные новогодние акции есть только в Бинбанке. Банк предлагает открыть вклад «Новый год» с минимальным сроком размещения в 270 дней. Процентная ставка зависит от периода: первые 90 дней она составляет 12,5%, с 91-го по 180-й день - 11,5%, с 181-го по 270-й день - 11%. Минимальная сумма вклада - 50 тыс. рублей.

В менее крупных банках ставки выше. Например, одно из самых выгодных условий - у банка «Русский стандарт». До 31 декабря он проводит акцию «Новый год - лето круглый год», по которой предлагает до 14% годовых в рублях по депозиту «Доходный MIX+». Ставка по вкладу плавающая - к концу года она снижается с 14% до 10% годовых. Минимальная сумма годового депозита - 30 тыс. рублей. Клиенты, открывшие его, могут участвовать в розыгрыше поездок на море.

Сезонные предложения почти не распространяются на вклады в валюте. Одно из немногих специальных предложений - вклад «Снежные проценты» в Локо-Банке (69-е место по размеру активов). Ставка в долларах и евро достигает 4,5% годовых, тогда как средняя ставка по вкладам на год в долларах составляет 2,45%, в евро - 1,87%.

Новогодних акций по кредитам еще меньше, чем по депозитам. По оценке Илющенко из СМП Банка, ставки по спецпредложениям ниже на 1–1,5 п.п. в зависимости от вида кредита.

Одно из самых выгодных предложений у Сбербанка. До 29 января 2016 года граждане могут оформить потребительский кредит по ставке от 14,5%. Срок кредитования - от трех месяцев до пяти лет, а минимальная сумма займа - 400 тыс. рублей. Для сравнения: по данным Frank RG, средняя номинальная ставка по кредитам наличными по состоянию на 1 декабря составляет 23% годовых.

У Банка Москвы тоже есть сезонное предложение по кредитам - ставка начинается от 16,9% годовых. Предложение действует весь декабрь. Одна из его особенностей заключается в том, что кредитная организация предоставляет отсрочку по платежам на весь январь, первый платеж заемщик будет делать только в феврале.

Банк «Открытие» запустил новогоднюю акцию по ипотеке. Подавшие заявку до 31 декабря смогут воспользоваться скидкой 0,5% по всем ипотечным программам банка без каких-либо комиссий за снижение ставки. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры.

Россельхозбанк ставки не снижает, но дарит всем держателям кредитных карт бесплатное снятие наличных и беспроцентный период в 55 дней на операции по снятию наличных с кредитных карт. Акция «Щедрый Новый год с Россельхозбанком» проводится с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года.

Сейчас предложить что-то действительно интересное по кредитам сложнее, чем год назад, констатирует заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрей ТОЧЕНЫЙ. «Банки только-только вышли на приемлемый уровень кредитования, население неактивно берет кредиты. Маркетинговые бюджеты в этом году тоже не столь большие - возможно, это тоже повлияло на ситуацию», - объясняет он.

Принимать решение об открытии вклада или получении кредита целесообразнее всего после решения Центробанка по ключевой ставке, которое состоится 11 декабря. Дальнейшее изменение ставок будет зависеть именно от него, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис ПОРЫВАЙ. «Если по депозитам рублевая ставка сейчас неинтересная, по кредитам - наоборот», - считает он.

Глава направления депозитов управления розничных продуктов Локо-Банка Надежда БЕЛАЯ советует обратить внимание на пополняемые годовые вклады. По ее словам, «сейчас не настолько высокие ставки, как в начале года, но и они позволят зафиксировать выгодную ставку на оставшийся год».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.