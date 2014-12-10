Начали выдавать кредиты под гарантии АКГ

Сбербанк России начал выдавать кредиты для малого бизнеса «Бизнес-инвест» под гарантии Агентства кредитных гарантий (АКГ). Кредит выдается на срок до 60 месяцев без ограничения по сумме. Обеспечением выступает прямая гарантия АКГ на сумму, равную 50% от суммы основного долга по кредиту.

Согласно данным на сайте банка, базовая ставка по кредиту составляет от 16,12% годовых. Привлечение гарантии АКГ по программе «Бизнес-инвест» позволит снизить процентную ставку на 0,5-1 процентный пункт (п.п.), отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

В ноябре Сбербанк и АКГ запустили программу кредитования для представителей микробизнеса (объем выручки до 60 млн рублей) «Доверие». Кредит на сумму до 3 млн рублей предоставляется на срок до 3 лет по ставке 19% годовых.

АКГ учреждено решением правительства РФ в мае 2014 года с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Единственный акционер агентства - РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, полномочия акционера осуществляет Минэкономразвития РФ. Уставный капитал агентства составляет 50 млрд рублей. В ноябре ЦБ РФ присвоил гарантиям АКГ статус обеспечения первой категории качества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.