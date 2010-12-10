Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выплату возмещения по вкладам Востоккредитбанка осуществит Сбербанк
ОАО «Сбербанк России» стал победителем конкурса банков-агентов, отобранных Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», для выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Востоккредитбанк» (г. Благовещенск, Амурская область). Напомним, 24 ноября 2010 года Центральным банком Российской Федерации была отозвана лицензия ОАО «Востоккредитбанк», который, в свою очередь, являлся участником государственной системы страхования вкладов.
Прием заявлений и иных документов от вкладчиков Востоккредитбанка о выплате возмещения по вкладам, а также саму выплату Сбербанк начнет с 8 декабря.
Выплаты страхового возмещения будут осуществляться филиалами Сбербанка России в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Белогорск, Тында, Владивосток, Уссурийск. Для обеспечения оперативности выплат Сбербанк привлечет максимально возможное количество сотрудников дополнительных офисов.
Выплаты вкладчикам, обратившимся в Сбербанк с соответствующими заявлениями, по их выбору могут осуществляться как наличными, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком (без комиссионного вознаграждения банку).
Для получения страхового возмещения вкладчик должен предоставить удостоверяющий личность документ, по которому открывался банковский вклад в ОАО «Востоккредитбанк, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам в установленной форме. С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью. Текст доверенности и бланк заявления размещены на сайте www.asv.org.ru.
Дополнительную информацию, список филиалов и структурных подразделений Сбербанка России, осуществляющих выплату, можно получить по телефону горячей линии Сбербанка - 8-800-555-55-50, а также на сайте банка – www.sbrf.ru.
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса