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Выплату возмещения по вкладам Востоккредитбанка осуществит Сбербанк

10 Декабря 2010, 13:26 | Приморье

ОАО «Сбербанк России» стал победителем конкурса банков-агентов, отобранных Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», для выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Востоккредитбанк» (г. Благовещенск, Амурская область). Напомним, 24 ноября 2010 года Центральным банком Российской Федерации была отозвана лицензия ОАО «Востоккредитбанк», который, в свою очередь, являлся участником государственной системы страхования вкладов.

Прием заявлений и иных документов от вкладчиков Востоккредитбанка о выплате возмещения по вкладам, а также саму выплату Сбербанк начнет с 8 декабря.

Выплаты страхового возмещения будут осуществляться филиалами Сбербанка России в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Белогорск, Тында, Владивосток, Уссурийск. Для обеспечения оперативности выплат Сбербанк привлечет максимально возможное количество сотрудников дополнительных офисов.

Выплаты вкладчикам, обратившимся в Сбербанк с соответствующими заявлениями, по их выбору могут осуществляться как наличными, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком (без комиссионного вознаграждения банку).

Для получения страхового возмещения вкладчик должен предоставить удостоверяющий личность документ, по которому открывался банковский вклад в ОАО «Востоккредитбанк, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам в установленной форме. С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью. Текст доверенности и бланк заявления размещены на сайте www.asv.org.ru.

Дополнительную информацию, список филиалов и структурных подразделений Сбербанка России, осуществляющих выплату, можно получить по телефону горячей линии Сбербанка - 8-800-555-55-50, а также на сайте банка – www.sbrf.ru.

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