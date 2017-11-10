"Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар

Руководителей и бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности ждут на семинаре «Валютный контроль 2018: ключевые нововведения»

Уважаемые господа!

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает Вас принять участие в семинаре руководителей, бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности: «Валютный контроль 2018: ключевые нововведения».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

· Изменения норм валютного законодательства и актов органов валютного регулирования с 01.01.2018г.

· Практические рекомендации к содержанию и оформлению контракта ВЭД.

· Типичные ошибки, допускаемые при заключении контракта ВЭД.

Дата и время проведения: 5 декабря 2017 г., в 15:00.

Продолжительность мероприятия: 1 час.

Место проведения: г. Владивосток, пр-т 100 Лет Владивостоку, 103.

Отель "Акфес-Сейо".

Участие в мероприятии бесплатное.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел.: (423)242-42-42.