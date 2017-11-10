Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар
Руководителей и бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности ждут на семинаре «Валютный контроль 2018: ключевые нововведения»
Уважаемые господа!
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает Вас принять участие в семинаре руководителей, бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности: «Валютный контроль 2018: ключевые нововведения».
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
· Изменения норм валютного законодательства и актов органов валютного регулирования с 01.01.2018г.
· Практические рекомендации к содержанию и оформлению контракта ВЭД.
· Типичные ошибки, допускаемые при заключении контракта ВЭД.
Дата и время проведения: 5 декабря 2017 г., в 15:00.
Продолжительность мероприятия: 1 час.
Место проведения: г. Владивосток, пр-т 100 Лет Владивостоку, 103.
Отель "Акфес-Сейо".
Участие в мероприятии бесплатное.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел.: (423)242-42-42.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар
- Замахнулись на два миллиона
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
- ВТБ профинансировал ключевые предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей
- Топ 5 кредитных карт во Владивостоке с льготным периодом
- Приморцы торопятся в банки
- Приморцы перестают пользоваться наличными
- ЦБ совместно с Администрацией Приморского края популяризируют финграмотность
- Банки готовы к поддержке новых проектов
Новости раздела
- "Примсоцбанк" приглашает на актуальный семинар
- Имущественные налоги на повестке дня
- В России появятся пайщики-рантье
- Охотники за биткоинами не дают спокойно спать владивостокцам
- Замахнулись на два миллиона
- Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой
- Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье
- Пенсию можно по-прежнему софинансировать
- ВТБ профинансировал ключевые предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей
- Топ 5 кредитных карт во Владивостоке с льготным периодом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев
- "Аэропорты регионов" представили проект терминала главных воздушных ворот Камчатки
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
- В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства