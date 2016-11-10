www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.89 р. 100 JPY: 61.87 р.
EUR: 71.35 р. 10 CNY: 94.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

"Комплексное" увеличение будущей пенсии предлагает Сбербанк

10 Ноября 2016, 15:30 | Приморье

В отделениях Сбербанка граждане могут воспользоваться комплексной программой, которая дает возможность клиентам за одно посещение банка одновременно перевести свою накопительную пенсию в НПФ Сбербанка (дочернюю компанию Сбербанка) и оформить индивидуальный пенсионный план, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Уникальная программа позволяет не только сохранить свою накопительную пенсию, но и обеспечить такой уровень дохода после завершения карьеры, при котором не придется отказываться от своего привычного образа жизни. Даже на заслуженном отдыхе можно путешествовать и вести активную, разностороннюю жизнь, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«У людей должна быть возможность самостоятельно влиять на уровень дохода, который они будут получать после завершения трудовой деятельности, − комментирует Галина Морозова, Генеральный директор НПФ Сбербанка. – В этом году комплексная программа уже была запущена в Самаре и Саратове и оказалась востребованной у клиентов Сбербанка. За этот период было заключено около 8 тысяч договоров по данному предложению, Теперь возможность воспользоваться Комплексной программой появилась у всех жителей России».

«Сбербанк постоянно расширяет перечень услуг, предлагаемых своим клиентам. Возможность в отделениях банка одновременно перевести накопительную пенсию и оформить договор негосударственного пенсионного обеспечения позволяет клиентам сэкономить время и самостоятельно влиять на свой будущий доход. Мы уверенны, что данная программа будет пользоваться спросом», - рассказывает Сергей Иванов, Старший вице-президент ПАО Сбербанк.  

Сохранение и увеличение уровня будущей пенсии сегодня является актуальной темой на фоне недавно предложенной Минфином и ЦБ концепции индивидуального пенсионного капитала. Она до сих пор не имеет окончательного варианта,  и пока не ясно, в каком виде будет реализована. Если грамотно распорядиться накопительной пенсией, то ее уровень может быть увеличен на 10-20%. А формирование негосударственной пенсии, позволит клиентам НПФ Сбербанка получить дополнительный доход.

Оформить комплексную программу можно всего за одно посещение любого отделения Сбербанка, выбрать ближайшее можно на сайте НПФ Сбербанка. С собой необходимо иметь только паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования). А отслеживать свои накопления удобно в личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: сбербанк  пенсия 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews