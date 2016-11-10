"Комплексное" увеличение будущей пенсии предлагает Сбербанк

В отделениях Сбербанка граждане могут воспользоваться комплексной программой, которая дает возможность клиентам за одно посещение банка одновременно перевести свою накопительную пенсию в НПФ Сбербанка (дочернюю компанию Сбербанка) и оформить индивидуальный пенсионный план, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Уникальная программа позволяет не только сохранить свою накопительную пенсию, но и обеспечить такой уровень дохода после завершения карьеры, при котором не придется отказываться от своего привычного образа жизни. Даже на заслуженном отдыхе можно путешествовать и вести активную, разностороннюю жизнь, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«У людей должна быть возможность самостоятельно влиять на уровень дохода, который они будут получать после завершения трудовой деятельности, − комментирует Галина Морозова, Генеральный директор НПФ Сбербанка. – В этом году комплексная программа уже была запущена в Самаре и Саратове и оказалась востребованной у клиентов Сбербанка. За этот период было заключено около 8 тысяч договоров по данному предложению, Теперь возможность воспользоваться Комплексной программой появилась у всех жителей России».

«Сбербанк постоянно расширяет перечень услуг, предлагаемых своим клиентам. Возможность в отделениях банка одновременно перевести накопительную пенсию и оформить договор негосударственного пенсионного обеспечения позволяет клиентам сэкономить время и самостоятельно влиять на свой будущий доход. Мы уверенны, что данная программа будет пользоваться спросом», - рассказывает Сергей Иванов, Старший вице-президент ПАО Сбербанк.

Сохранение и увеличение уровня будущей пенсии сегодня является актуальной темой на фоне недавно предложенной Минфином и ЦБ концепции индивидуального пенсионного капитала. Она до сих пор не имеет окончательного варианта, и пока не ясно, в каком виде будет реализована. Если грамотно распорядиться накопительной пенсией, то ее уровень может быть увеличен на 10-20%. А формирование негосударственной пенсии, позволит клиентам НПФ Сбербанка получить дополнительный доход.



Оформить комплексную программу можно всего за одно посещение любого отделения Сбербанка, выбрать ближайшее можно на сайте НПФ Сбербанка. С собой необходимо иметь только паспорт и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного страхования). А отслеживать свои накопления удобно в личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка.