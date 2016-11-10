Кредиты прирастают рефинансированием

Значительную часть новых займов россияне направляют на погашение взятых ранее ссуд.

Спад в розничном кредитовании в III квартале 2016 года практически остановился. Произошло это на фоне снижения процентных ставок по займам для физических лиц и улучшения общей ситуации в экономике России. Банки стали охотнее предоставлять займы, при этом существенную часть новых необеспеченных ссуд граждане берут именно для погашения старых кредитов, указывают в ЦБ.

Такое поведение уже принесло свои плоды: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ощутимо сокращается число заемщиков с четырьмя и пятью кредитами, а расходы россиян на выплату долга снизились до четверти ежемесячного дохода, пишут «Известия».

Начало октября 2016 года ознаменовалось для банковской системы более низкими темпами спада по сравнению с октябрем 2015-го - всего на 0,3%. Благодаря этому банки смогли нарастить портфель займов для физических лиц, правда пока весьма скромно - на 0,4%, до 10,73 трлн рублей. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий МОНАСТЫРШИН указывает: драйвером хоть и слабого, но роста розничного кредитования в 2016 году стала ипотека - займы на покупку жилья прибавили 14,2% в сравнении с августом прошлого года. Вместе с этим необеспеченное кредитование по-прежнему показывает негативную динамику.

- Портфель необеспеченных потребительских кредитов, включая карточные кредиты, кредиты наличными и кредиты на покупку товаров и услуг, за восемь месяцев сократился на 120 млрд рублей. В условиях снижения ставок по кредитам и готовности банков предоставлять займы на более длительный срок с меньшим размером ежемесячного платежа вырос спрос на рефинансирование долгов, - сказал Монастыршин «Известиям».

В ЦБ также отмечают признаки восстановления розничного кредитования в целом, при том что значительная часть выдаваемых кредитов направляется на рефинансирование ранее полученных займов. Уточнить, какая именно доля новых ссуд идет на погашение старых, в Центробанке затруднились.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей ВОЛКОВ соглашается: доля заемщиков с четырьмя кредитами уменьшилась до 2,3% от общего числа, а с пятью и более займами - и вовсе до 0,9%. В целом количество таких должников за год, с 1 октября 2015-го, сократилось на 6,2 и 14% соответственно.

- Кроме того, мы фиксируем снижение текущей долговой нагрузки заемщиков во всех сегментах: если в позапрошлом году заемщики в среднем отдавали на оплату своих кредитов 26% своих ежемесячных доходов, то в 2016-м - уже 22,7%, - сказал Волков «Известиям».

При этом самыми активными в части погашения кредитов и снижения долговой нагрузки стали заемщики с минимальными доходами (до 15 тыс. рублей в месяц). К началу октября эта категория граждан направляла на выплаты по займам не треть своих ежемесячных доходов, как это было в прошлом году, а четверть.

Риск-менеджер Киви Банка Рамиль ШАРАПОВ обращает внимание на тот факт, что чаще всего рефинансируются крупные займы - ипотека и автокредитование, а для погашения действующих кредитов банки, как правило, предлагают клиентам с положительной историей аналогичные виды займов, но с пониженной процентной ставкой либо на более длительный срок.

- Из-за снижения процентных ставок вслед за ключевой клиенты стали активно пользоваться инструментом рефинансирования кредитов, которые они взяли в 2015 году, в результате чего средний ежемесячный платеж у многих сократился на 15–20%, - сказал Шарапов.

Исторически рефинансирование использовалось для ипотечных кредитов, особенно учитывая рост процентных ставок в период 2008–2010 годов, длинный срок погашения кредита и возможность смены валюты, соглашается руководитель управления активных операций Азиатско-Тихоокеанского банка Наталья АНТОНОВА. Но в 2016 году банки всё чаще стали предлагать рефинансирование потребительских кредитов, автокредитов, а порой и кредитных карт, добавила она.

Другой причиной усиления тенденции к рефинансированию кредитов россиян может быть, как ни странно, и деятельность самих банков, добавляет Алексей Волков. Кредитные организации в последние годы стали лучше работать с существующей клиентской базой, пристальнее следить за финансовым поведением заемщиков, в том числе и за тем, как клиенты обслуживают кредиты в других банках. Такой мониторинг позволяет кредитным организациям отбирать клиентов, которым целесообразно предложить, например, объединение нескольких займов в один, как с точки зрения увеличения своего портфеля активов, так и с точки зрения профилактики дефолтов.

Действительно, оценивая нового клиента и клиента с уже взятым кредитом и хорошей историей обслуживания, банки все чаще стали делать выбор в пользу последних, подтверждает Наталья Антонова. Таким образом, кредитные организации идут навстречу клиентам, которые демонстрируют реальную заинтересованность в уменьшении стоимости обслуживания долгов: появление программ рефинансирования кредитов отмечается во многих банках, говорит вице-президент «Российского капитала» Екатерина ОРЛОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.