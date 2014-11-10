Вступление в Программу государственного софинансирования пенсии продлено

Отделение ПФР по Приморскому краю информирует граждан края, что в связи с изменениями в федеральном законодательстве, в условиях участия в Программе государственного софинансирования пенсии произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.

С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут. Отделение напоминает, что нововведение касается только новых участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений, которые в том числе могут включать в себя средства, сформированные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Единовременная выплата осуществляется если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов. Теперь единовременная выплата будет производится не чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии можно получить на региональной странице сайта ПФР (www.pfrf.ru/ot_primor/) и по телефону Центра консультирования граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

ZRPRESS.RU, Владивосток.