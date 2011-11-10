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В Приморском крае семьям с детьми предлагаются льготные условия по ипотеке
В Приморском крае введены дополнительные льготные условия по наиболее популярным ипотечным кредитам на покупку квартиры в «новострое» - государственным программам «Новостройка» и «Новостройка плюс».
Изменения коснулись тех семей, в которых есть два и более ребенка. Наиболее выгодные условия предлагаются многодетным семьям, где уже есть не менее трех детей.
«Если в семье два несовершеннолетних ребенка, то процентная ставка по этим программа для семьи снижается на 0,25% годовых, - рассказала Анна Демидова, начальник отдела продаж управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – А для тех семей, у кого уже три и более ребенка, ставка снижается на 0,5% годовых. С учетом того, что ипотечные кредиты обычно берутся на крупную сумму и длительный срок, экономия получается существенной».
Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 52 – по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 18 – по объему выданных ипотечных кредитов, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.
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