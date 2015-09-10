Подсчитано, на чем можно было заработать в августе - сигнал для осени

Август стал одним из самых удачных месяцев для инвесторов: доходными оказались вложения во все наиболее популярные у населения активы. На чем можно было заработать больше всего и почему, оценили «РБК Деньги». Для этого было рассчитано, сколько можно было заработать, вложив в начале месяца 100 тыс. рублей в различные активы. Самым предсказуемым и эффективным вложением эксперты называют валютные депозиты.

Вклады

В августе самыми доходными стали вклады в евро. В июле средняя годовая максимальная ставка по ним в 15 крупнейших розничных банках, по версии Frank RG, составила 2,34% годовых. Положив месяц назад на такой депозит 100 тыс. рублей, можно было (с учетом роста евро к рублю) получить доход в 9% за месяц. Чуть меньшую доходность показали депозиты в долларах - почти 7,5%. Средняя максимальная ставка по ним составила 2,83% годовых. Это на 0,5% меньше, чем в июне.

Рублевые депозиты на этом фоне выглядят совсем невыгодно. В июле средняя максимальная ставка, по данным Банка России, составила 10,77%. Месячный доход - всего лишь 0,92%, или 920 рублей.

По прогнозам главного эксперта Интерфакс-ЦЭА Алексея БУЗДАЛИНА, банки будут повышать ставки по валютным депозитам. Учитывая нестабильность курса рубля, валютные депозиты становятся одним из самых надежных вложений. «В текущей ситуации даже обычное хранение иностранной валюты очень прибыльно», - замечает Буздалин.

Наличные

Наличная валюта становится выгодным вложением третий месяц подряд. Наличные доллары в августе принесли бы доход в 7,19%. Доходность евро оказалась выше. Поменяв в начале месяца 100 тыс. рублей на европейскую валюту, можно было получить 8 870 рублей чистого дохода. «В прошлом месяце евро укреплялся по отношению к доллару, а доллар - по отношению к рублю», — объясняет аналитик «Открытие Брокер» Андрей КОЧЕТКОВ. По его словам, ослабление доллара к европейской валюте вызвано продажей Китаем долговых обязательств США.

По прогнозам аналитиков, российская валюта в сентябре укрепится. Согласно консенсус-прогнозу сервиса «РБК Quote» «Прогноз курсов валют», к 30 сентября 2015 года доллар будет стоить 59,45 рубля. Тем, кто хранит сбережения в наличных рублях, уже не стоит покупать валюту, считает руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр МЮЛЬБЕРГЕР. «Если вам нужно купить валюту в отпуск, тогда деваться некуда. В остальных случаях лучше не рисковать», - советует он.

ПИФы

Паевые инвестиционные фонды в августе принесли инвесторам в среднем (мы рассчитываем среднюю доходность паев десяти крупнейших ПИФов) почти 4% дохода. Самые впечатляющие результаты показал фонд «Сбербанк - Еврооблигации» (14,15%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.