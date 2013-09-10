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Военнослужащим Приморья предлагают оформить "военную ипотеку"
Сбербанк расширяет территорию ипотечного кредитования по продукту «Военная ипотека».
Теперь продукт доступен и для клиентов Приморского отделения банка. Условия кредитования для заемщиков по этому продукту являются одними из наиболее льготных и предусматривают ставку 10,5% годовых в рублях на срок кредитования до 20 лет с первоначальным взносом от 10% стоимости приобретаемого жилья. При этом заемщик должен быть участником накопительной-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужащих.
– Линейка ипотечных продуктов Сбербанка постоянно совершенствуется, появляются новые продукты, улучшаются условия по уже существующим кредитам, – рассказывает управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Ольга Долгова. – Теперь и военнослужащие могут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка.
Список филиалов Приморского отделения ОАО «Сбербанк России», куда можно обратиться по оформлению кредита «Военная ипотека»:
г. Владивосток, Океанский пр.18;
г. Владивосток, Океанский пр.110а;
г. Уссурийск, ул. Ленина, 56;
г. Находка, ул. Портовая, 3.
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