Военнослужащим Приморья предлагают оформить "военную ипотеку"

Сбербанк расширяет территорию ипотечного кредитования по продукту «Военная ипотека».

Теперь продукт доступен и для клиентов Приморского отделения банка. Условия кредитования для заемщиков по этому продукту являются одними из наиболее льготных и предусматривают ставку 10,5% годовых в рублях на срок кредитования до 20 лет с первоначальным взносом от 10% стоимости приобретаемого жилья. При этом заемщик должен быть участником накопительной-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужащих.

– Линейка ипотечных продуктов Сбербанка постоянно совершенствуется, появляются новые продукты, улучшаются условия по уже существующим кредитам, – рассказывает управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Ольга Долгова. – Теперь и военнослужащие могут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка.

Список филиалов Приморского отделения ОАО «Сбербанк России», куда можно обратиться по оформлению кредита «Военная ипотека»:

г. Владивосток, Океанский пр.18;

г. Владивосток, Океанский пр.110а;

г. Уссурийск, ул. Ленина, 56;

г. Находка, ул. Портовая, 3.

ZRPRESS.RU, Владивосток.