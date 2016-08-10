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Приско Капитал Банк потерял активы
Отрицательный капитал Приско Капитал Банка по итогам обследования временной администрацией, назначенной Банком России, составил 1,68 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии отрицательный капитал кредитной организации был равен 299 млн рублей. Таким образом, активы банка снизились в 3,3 раза - до 601,38 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что Приско Капитал Банк был создан в мае 1993 года с участием ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП), которому по последним данным принадлежали 32,725% акций кредитной организации. Еще 4% принадлежали Людмиле КИРИЛИЧЕВОЙ. Глава ПМП Александр КИРИЛИЧЕВ в свое время заявлял Деловой газете «Золотой Рог», что «банк не продается».
ЦБ отозвал лицензию у Приско Капитал Банка 29 июня 2016 года. По информации регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июня 2016 года занимал 354-е место в банковской системе РФ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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