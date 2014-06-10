Банковские вклады по-прежнему остаются действенным способом сохранения и приумножения своих сбережений

Популярность банковских вкладов понятна: каждый хочет быть уверен в завтрашнем дне и иметь в запасе определенную сумму денежных средств «на всякий случай». А если заставить деньги работать и приносить прибыль, то можно наконец совершить долгожданную серьезную покупку. Но для этого нужно прежде всего определиться с программой вкладов и выбрать условия, соответствующие вашим целям. Но, без сомения, самым важным условием выгодного вклада является хорошая процентная ставка.

Этим летом Промсвязьбанк повысил ставки по всем действующм вкладам, а также ввел две новые депозитные программы: «Большие ставки» и «Моя копилка». Акция продлится до 15 июля 2014 г.

Максимальная ставка по вкладу «Большие ставки» при открытии на срок от полугода до года достигает 11% годовых в рублях. Вклад пополняемый, а досрочно снять деньги можно без потери начисленных процентов за первые полгода размещения.

По условиям акции по вкладам «Моя выгода», «Мои возможности» и «Моя пенсия» начисляются повышенные процентные ставки при размещении средств в рублях на срок один год. Максимальная ставка по вкладу «Моя выгода» составит 10%, «Моя пенсия» - 8,5%, «Мои возможности» - 7,5% годовых.

В базовую линейку вкладов также введен депозит «Моя копилка». Это пополняемый вклад с возможностью капитализации, то есть начисления процентов на уже начисленные проценты. Также их можно перечислять на любой счет, открытый в банке. Максимальная ставка на период проведения акции составляет 9% годовых при размещении денежных средств на срок один год.

Чтобы открыть вклад в Промсвязьбанке, необходимо обратиться в один из офисов банка во Владивостоке (ул. Алеутская,14), Уссурийске (ул. Ленина,126), Находке (ул. Портовая,4) или заполнить заявку в интернет-банке PSB-Retail. Вклад «Моя пенсия» может быть оформлен только в офисе банка при предъявлении пенсионного удостоверения. Подробнее с программами вкладов Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте. На правах рекламы. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Центрального банка №3251.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.