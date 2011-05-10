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Стойкий рубль, перспективный юань
По прогнозу Минэкономразвития России, рост реального эффективного курса рубля в 2011-2013 гг. составит 20%. Полагают, что на этом тенденция укрепления рубля будет исчерпана.
Кандидат экономических наук, ректор Учебного Центра «ФИНАМ» Ярослав КАБАКОВ отмечает, что укрепление юаня - долгосрочный тренд, и определяется он не столько давлением со стороны США, сколько сознательной политикой Народного Банка Китая по снижению экспортозависимости национальной экономики и развитию внутреннего спроса.
Кроме того, юань все более активно занимает позиции региональной валюты, основной в расчетах между Китаем и ее ближайшими соседями. Будет расти и роль юаня во взаимной торговле стран группы BRICS. Вероятно, что по мере выхода Китая на первое место в мире по масштабам экономики юань постепенно будет становиться одной из главных мировых валют. Он мог бы стать ей и сейчас, если бы не ограничения, сознательно проводимые властями КНР.
Тем временем, российский рубль не гонится за лаврами коллеги по BRICS. По мнению директора Владивостокского филиала «Тройка Диалог» Ивана ПОПОВА, основная фаза укрепления рубля уже состоялась. Но сейчас фундаментальные факторы указывают на то, что тенденция по укреплению рубля может продолжиться. «Если замедление оттока капитала продолжится, а макроэкономические показатели России будут улучшаться, то во втором полугодии 2011 года мы можем увидеть доллар против рубля на уровне 25-25,5. В то же время значительных движений евро против рубля мы пока не ждем. Наиболее вероятен диапазон 40-41,5 рубля за евро. Пара «рубль - доллар» в конце года могут оказаться в пределах 25-25,5 рубля», - предполагает Иван Попов.
Ярослав Кабаков в свою очередь отмечает, что поведение доллара и евро в значительной степени будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков сырья и динамики курса этих валют на международном рынке, а сейчас цены на сырье находятся вблизи своих исторических и долгосрочных максимумов.
Аналитики «Финама» в целом полагают, что при отсутствии сильных форс-мажорных факторов, таких, как новые крупные катастрофы или войны, затрагивающие ключевые экономические регионы, к ноябрю доллар может опуститься ниже 26 рублей за доллар, но перед новогодними праздниками возможен некоторый традиционный отскок наверх. Евро будет более стабилен к рублю, и вероятно, останется в диапазоне 40-41 рубль за евро.
Реальное положение рубля вскоре продемонстрируют заемщикам разных категорий коммерческие банки. «Повышение ставки рефинансирования ЦБ, по нашему мнению, было не совсем логичным решением. И, возможно, в конце года Банк России опять заговорит о понижении ставки, особенно если инфляция останется на низком уровне. А ожидания по инфляции у нас около 7,5%. Соответственно, ставку при такой инфляции надо было бы понизить. В то же время повышение ставки рефинансирования вряд ли окажет влияние на процентные ставки по кредитам. На повышение ставок по кредитам при избыточной ликвидности банки вряд ли пойдут (хранение средств банками под низкие ставки, в том числе на депозитах в ЦБ или облигациях Банка России лишь подтверждает сей факт)», - рассказывает Иван Попов.
В свою очередь Ярослав Кабаков уверен, что повышение ставки рефинансирования прямым образом послужит толчком для повышения процентов по кредитам. Наш собеседник убежден - с учетом того, что до конца 2011 года возможно еще одно повышение ставки ЦБ, к концу года ставки по банковским кредитам могут вырасти на 1-1,5%.
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