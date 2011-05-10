АТБ бесплатно открывает расчетные счета

Филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) в г. Владивосток приготовил для представителей бизнеса приятный сюрприз: с 1 мая по 30 июня 2011 года индивидуальные предприниматели и юридические лица Приморского края могут бесплатно открыть расчетный счет и подключить услугу «Интернет-Банкинг».

Банк постоянно проводит подобные акции для клиентов, и это не случайно, ведь работа с корпоративными клиентами давно стала приоритетным направлением, формирующим его имидж. По всей сети банка обслуживается более 20 тысяч юридических лиц, среди них есть как градообразующие предприятия, так и представители среднего и малого бизнеса.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири по величине чистых активов. Информационная служба АТБ: (4232) 600-500.