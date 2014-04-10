В Приморье занять "до зарплаты" чаще всего хотят женщины

Все больше приморцев решают временные финансовые трудности при помощи микрофинансовых организаций, причем занимать предпочитают в основном женщины. Тратятся микрозаймы на бытовые нужды, детей и лекарства.

По данным компании «Отличные Наличные», одного из лидеров рынка микрофинансовых организаций, 67% заемщиков — женщины. Из них 65% в возрасте от 31 года до 50 лет. Большую часть заемщиковсоставляют работники сфер обслуживания и торговли — 27%, а также офисные сотрудники — 22%. Водители, строители и разнорабочие занимают долю в 15%, а работников бюджетной сферы — 11%. Пенсионеров среди желающих оформить микрокредит почти 10%.

«Чаще всего клиенты оформляют микрозайм «до зарплаты». Это актуально для всех регионов Дальнего Востока. Людям просто удобно на несколько дней получить нужную сумму денег и вернуть ее сразу после улучшения своего материального положения.Но не редкость и клиенты, у которых возникают неожиданные финансовые трудности, и они также становятся клиентами микрофинансовых организаций», — рассказал Евгений Леоненко, начальник регионального управления по г. Владивостоку компании «Отличные Наличные».

В Приморском крае больше всего обращений за микрозаймами приходится на Владивосток, Артем и Уссурийск. На Дальнем Востоке лидирующее положение занимают Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.

По данным официальной статистики, средняя сумма микрозаймоврастет. В 2012 году она составила 11,9 тыс. рублей, ожидается, что к 2017 году она вырастет до 14,8 тыс. рублей. По мнению некоторых экспертов, такое стремительное развитие микрофинансового рынка может негативно сказаться на банковском секторе. Но пока конкретных показателей по этому поводу представлено не было.

Досье ZRPRESS: Компания "Отличные наличные" – микрофинансовая организация, которая предоставляет физическим лицам быстрые и краткосрочные займы без залогов и поручителей на любые цели и на выгодных условиях. Компания состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО), деятельность которых контролируется государством.