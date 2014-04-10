Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье занять "до зарплаты" чаще всего хотят женщины
10 Апреля 2014, 15:18 | Приморье
Все больше приморцев решают временные финансовые трудности при помощи микрофинансовых организаций, причем занимать предпочитают в основном женщины. Тратятся микрозаймы на бытовые нужды, детей и лекарства.
По данным компании «Отличные Наличные», одного из лидеров рынка микрофинансовых организаций, 67% заемщиков — женщины. Из них 65% в возрасте от 31 года до 50 лет. Большую часть заемщиковсоставляют работники сфер обслуживания и торговли — 27%, а также офисные сотрудники — 22%. Водители, строители и разнорабочие занимают долю в 15%, а работников бюджетной сферы — 11%. Пенсионеров среди желающих оформить микрокредит почти 10%.
«Чаще всего клиенты оформляют микрозайм «до зарплаты». Это актуально для всех регионов Дальнего Востока. Людям просто удобно на несколько дней получить нужную сумму денег и вернуть ее сразу после улучшения своего материального положения.Но не редкость и клиенты, у которых возникают неожиданные финансовые трудности, и они также становятся клиентами микрофинансовых организаций», — рассказал Евгений Леоненко, начальник регионального управления по г. Владивостоку компании «Отличные Наличные».
В Приморском крае больше всего обращений за микрозаймами приходится на Владивосток, Артем и Уссурийск. На Дальнем Востоке лидирующее положение занимают Благовещенск, Владивосток и Хабаровск.
По данным официальной статистики, средняя сумма микрозаймоврастет. В 2012 году она составила 11,9 тыс. рублей, ожидается, что к 2017 году она вырастет до 14,8 тыс. рублей. По мнению некоторых экспертов, такое стремительное развитие микрофинансового рынка может негативно сказаться на банковском секторе. Но пока конкретных показателей по этому поводу представлено не было.
Досье ZRPRESS: Компания "Отличные наличные" – микрофинансовая организация, которая предоставляет физическим лицам быстрые и краткосрочные займы без залогов и поручителей на любые цели и на выгодных условиях. Компания состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО), деятельность которых контролируется государством.
Автор:
Теги: микрозаймы кризис
Новости тематики
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
- Банки проглотят "быстрозаймы"
Новости раздела
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
Loading...