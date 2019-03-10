Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
Регулятор принял на рассмотрение 304 обращений жителей Приморского края
В Приморском крае по итогам первого месяца 2019 года отмечен рост числа жалоб, направленных на рассмотрение в Центробанк. По сравнению с декабрём показатель увеличился на 16% до 304 обращений, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
Первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим МАКАРОВ отмечает, что в половине случаев жители Приморья обратились к регулятору с жалобами в отношении кредитных организаций. «Месяцем ранее их доля в общем объёме обращений находилась на уровне 30%, в то время как доля обращений на некредитные финансовые организации составляла 68%», - говорит он.
Среди 149 жалоб клиентов банков треть относится к вопросам потребительского кредитования. Приморцы заявляли о проблемах, связанных в том числе с погашением кредитов. В частности, с отказом банков в реструктуризации и рефинансировании задолженности. А также с навязыванием дополнительных услуг при заключении договоров. Остальные жалобы относятся к вопросам ипотечного кредитования, банковских карт и банкоматов, расчётных и лицевых счетов.
На некредитные финансовые организации граждане подали 105 жалоб. Из них 53 — в отношении субъектов страхового дела. В данном сегменте превалирующее число жалоб относится к вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности: применение коэффициента бонус-малус, проблемы с электронными полисами ОСАГО, нарушение сроков выплаты страхового возмещения или отказ в его выплате.
Жители региона также направляют в адрес регулятора обращения, связанные с бюро кредитных историй, субъектами рынков микрофинансирования и ценных бумаг.
По итогам января на Приморский край пришлось 26% жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России с Дальнего Востока.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Сергей Белов: Влияние ключевой ставки ЦБ на кредитные и депозитные продукты – сложный трансмиссионный механизм
- В Уссурийске открылся офис банка "Открытие"
- "Эра милосердия" закончилась
- Бизнес Приморья получит доступ к льготным кредитам под 8,5%
- "Зимняя сказка" от ПАО "Дальневосточный банк" – праздничный вклад со ставкой до 7,6 процентов!
- Во Владивостоке представили "вкусные" продукты банка "Открытие"
- Банки делают приморцам под Новый год выгодные предложения
- Объединение банка "Открытие" и Бинбанка завершится в январе
- Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 крупнейших эмитентов карт "Мир"
Новости раздела
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Сергей Белов: Влияние ключевой ставки ЦБ на кредитные и депозитные продукты – сложный трансмиссионный механизм
- В Уссурийске открылся офис банка "Открытие"
- Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей
- "Эра милосердия" закончилась
- Китайская система электронных расчетов Alipay развернется во Владивостоке
- Бизнес Приморья получит доступ к льготным кредитам под 8,5%
- Цементная империя экс-мэра Владивостока готовит крупную финансовую сделку
- "Зимняя сказка" от ПАО "Дальневосточный банк" – праздничный вклад со ставкой до 7,6 процентов!
- Во Владивостоке представили "вкусные" продукты банка "Открытие"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- Прощай, любимая сгущенка
- В Северной Корее вновь началось
- Как Гнилой угол становится раем
- Восточный нефтегазовый форум состоится во Владивостоке 10-11 июля
- Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
- Экс-мэр Владивосток назвал, за что конкретно его невзлюбил губернатор Приморья
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- До Владивостока добрались столичные цены
- Власти Хабаровского края не справляются с природными пожарами