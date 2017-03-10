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Участники Программы софинансирования пенсии могут получить налоговый вычет
За накопительную пенсию вернут 13%, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Налоговый вычет в размере 13% могут оформить работающие приморцы, формирующие накопительную пенсию с помощью государства в рамках участия в Программе государственного софинансирования пенсии*. Вернуть часть денег можно за три последних года уплаты добровольных страховых взносов.
Для получения вычета необходимо подать в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию за тот год, в котором были уплачены дополнительные страховые взносы и документы, подтверждающие уплату (банковские квитанции или справка работодателя).
Налоговый вычет предоставляется работающим гражданам при наличии налогооблагаемого дохода, поэтому необходимо взять в бухгалтерии предприятия справку по форме 2-НДФЛ.
Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО напоминает, что по условиям Программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных страховых взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. В Приморском крае участниками Программы государственного софинансирования пенсии являются более 48 тыс. человек.
Программа действует 10 лет с момента первого взноса. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент.
Действующий мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме.
С информацией о суммах софинансирования и сформированных пенсионных правах можно ознакомиться на портале электронных сервисов Пенсионного фонда в Личном кабинете гражданина.
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