В Приморье процентные ставки по ипотеке "похудели" в среднем на 1,5%

Ипотека чувствует себя уверенно и по-прежнему останется драйвером роста для всего рынка кредитования населения. Объем предоставленных российскими банками в 2016 году ипотечных жилищных кредитов достиг 1,5 трлн рублей. В Приморье за этот период было выдано около 9 тыс. ипотечных кредитов на 17,032 млрд рублей. Средняя продолжительность выплат по ипотеке в крае составляет 14 лет, процентная ставка – 12,66%.

По словам начальника департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслава ТОГОБИЦКОГО, планомерное снижение ставок в течение 2016 года способствовало увеличению количества и размера ипотечных кредитов. Подобная тенденция по снижению процентной ставки по ипотеке сохранится и в наступившем году. Это позволит потенциальным заемщикам выбрать жилье большей площади, с повышенной степенью комфортности.

Наиболее востребованными, с точки зрения банкира, остаются кредиты на приобретение квартир на первичном/вторичном рынке жилья, а также программа рефинансирования ипотечных кредитов. При этом значительно увеличился спрос и интерес клиентов к программе «Приобретение дома с земельным участком».

Шок остался в прошлом

По словам управляющего директора по ипотеке ВТБ24 в Приморском крае Людмилы УЛАНОВОЙ, за последний год ставки по ипотеке снизились, и сейчас рыночное предложение находится на уровне 2014 года. По оценкам собеседницы Деловой газеты «Золотой Рог», уже в 2017 году, при условии отсутствия внешних факторов, сохранении тренда на снижение инфляции и снижении ключевой ставки, объем выдачи жилищных кредитов в стране приблизится к историческому максимуму в 1,8 трлн рублей. Ипотека чувствует себя уверенно и по-прежнему останется драйвером роста для всего рынка кредитования населения. В дальнейшем рынок продолжит уверенный рост на уровне 10-15%.

В Приморском крае ВТБ24увеличили объем выдач ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза. По итогам 2015 года было выдано 4,4 млрд рублей, а в 2016 г. – 6,1 млрд рублей.

Улучшить жилищные условия с помощью Приморского филиала Россельхозбанка в 2016 году смогли более 300 семей, кредиты были выданы на общую сумму 665 млн рублей, что на 205% больше выданных ипотечных кредитов в 2015 году. При этом порядка 40 % жилищных займов были оформлены в рамках программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

В качестве одной из основных тенденций рынка в Приморье эксперты отмечают потребности заемщиков, которые заключаются в том, что не все покупатели готовы приобрести жилье на стадии строительства, многие хотят купить и сразу заехать в квартиру. Поэтому спрос на вторичное жилье превалирует.

Продукты с опциями

Фактически в течение 2016 года кредитные организации шлифовали условия и расширяли перечень предложений. Так, Дальневосточный банк с 21 февраля запустил акцию «Время брать ипотеку», ее условия предусматривают возможность приобретения квартиры на первичном или вторичном рынке жилья, участия в долевом строительстве жилья и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. Процентная ставка составляет от 10,4% годовых, размер первоначального взноса - от 15%.

С 1 марта 2017 года банк ВТБ24 снизил ставки по ипотеке. Кредит на покупку недвижимости в новостройках можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья – от 10,75%. Кроме того, банк увеличил максимальную сумму кредита для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы - до 2,150 млн рублей. А феврале текущего года банк запустил акцию «Больше метров – меньше ставка», которая позволяет приобрести квартиру площадью 65 кв. м и более по ставке на 1% ниже.

В феврале 2017 года Россельхозбанк в очередной раз снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Действуют специальные программы для надежных клиентов и для участников зарплатного проекта, разработаны специальные условия для молодых семей, в том числе при оформлении ипотечного кредита с учетом материнского (семейного) капитала.

Руководитель дирекции ипотечного кредитования банка «Российский капитал» Елена РОЖНЕВА в контексте тенденций ушедшего года отметила спрос на программу ипотеки с господдержкой.

«В конце 2016 года банк принял решение о продлении сроков предоставления ипотечных кредитов на условиях продукта «Ипотека с государственной поддержкой» до 31 марта 2017 года. Сейчас в нашем банке также возможно оформить кредит на постройку дома. Мы будем следить за развитием программы «Дальневосточный гектар» и при необходимости корректировать условия кредитования», - говорит представитель «Российского капитала».

Банки активно рассматривают и территориально удаленные сделки. По словам директора центра ипотечного кредитования Дальневосточного филиала банка «Открытие» Любови ФЕДЕРЯЕВОЙ, запущенная банком в 2016 году программа по приобретению недвижимости на первичном рынке жилья в других регионах России без выезда клиента из пункта проживания получила большой спрос. Теперь все вопросы, касающиеся будущей сделки, можно решить с помощью сайта peremena.open.ru - выбрать город, где вы хотите приобрести квартиру, получить список застройщиков, изучить ценовые предложения, и даже ознакомиться с планировкой интересующих вас квартир, и сразу же, через сайт, отправить заявку на бронирование объекта недвижимости и/или заявку на ипотеку. Кстати, банк «Открытие» снизил также ставки по кредиту.

Управляющая дальневосточной дирекцией Бинбанка Маргарита КОНОВАЛОВА отмечает, что максимальная сумма ипотечного кредита при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 15 млн рублей, для остальных регионов – 8 млн рублей. Банк может рассмотреть совокупные доходы клиента и трех его созаемщиков, что позволяет увеличить доступную сумму кредита. Помимо покупки готовой квартиры, новостройки от аккредитованных банком застройщиков, возможно оформление кредита на готовый или строящийся таунхаус. Минимальные процентные ставки для заемщика действуют в том случае, если он оформляет полное страхование: квартиры, жизни и риска утраты прав собственности (титульное страхование).

Кстати, эксперты деловой газеты «Золотой Рог» ипотечного рынка предполагают скорое повышение цен на рынке первичной недвижимости в Приморье в связи с ограниченным предложением качественного жилья. Это обусловлено главным образом ростом стоимости строительных материалов.

Яна МАЛЬЦЕВА.

КСТАТИ

Оптимистичный прогноз

Минстрой России рассчитывает на снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года при сохранении позитивной ситуации в экономике, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.

«Я думаю, что сейчас нужна процентная ставка в виде однозначного числа. Если все будет развиваться позитивно в части экономики, как в конце прошлого года - в начале этого года, не исключено, что к концу 2017 года мы увидим снижение ипотечной ставки до однозначного числа, меньше 10%», - сказал Мень. Он добавил, что Минстрой ожидает решения ЦБ РФ по снижению ключевой и процентной ставок.

Однако пока в ипотечном кредитовании в России участвует мало банков, отметил министр. «Основной пакет принадлежит Сбербанку, ВТБ и еще двум-трем банкам. Хотелось бы, чтобы больше конкуренции было, тогда дальнейшее снижение ставок будет более динамичным», - подчеркнул Мень.