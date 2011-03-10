«Росгосстрах» продолжает компенсационные выплаты приморцам

«Росгосстрах» продолжает выплату компенсаций по договорам страхования жизни, заключенным до 1 января 1992 г. К ним относятся – договоры страхования к бракосочетанию, детские договоры страхования, смешанные договоры страхования жизни, договоры страхования дополнительной пенсии.

В 2011 году выплаты смогут получить граждане до 1945 год рождения включительно в 3-х кратном размере остатка вкладов по состоянию на 1 января 1992 года. А также граждане 1946-1991 годов рождения в 2-х кратном размере остатка вкладов по состоянию на 1 января 1992 года. При этом размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам.

В случае смерти страхователя или застрахованного лица, наследники (без ограничения возраста) имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных услуг в размере до 6 тысяч рублей.

Граждане, относящиеся к указанным категориям, которые не успели получить компенсационные выплаты в 2010 году, могут обратиться в Расчетный центр компенсационных выплат ОАО «Россгострах». Здесь принимают документы от граждан со всей России, производят расчет компенсации и формирования заявок в Управление федерального казначейства для перечисления денежных средств на лицевые счета граждан. Документы необходимо направлять по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 110. Справки по телефону 8-800-200-0-900 (звонок бесплатный).

Кроме того, за дополнительной информацией жители края могут обратиться в приморский филиал ОАО «Росгосстрах». В его структуру входят 11 агентств и 21 страховой отдел. Также в Приморье работает региональный центр урегулирования убытков во Владивостоке и 7 пунктов на территории края, сообщает пресс-служба Приморского края.