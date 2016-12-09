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Результат банковского сектора Приморья вырос по основным показателям
Вклады частных лиц и средства компаний на счетах приморских банков увеличились на 11,3%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Рост основных показателей деятельности участников банковского сектора Приморского края продемонстрировал анализ отчетности, представленной в Дальневосточное ГУ Банка России. По сравнению с началом отчетного года и по состоянию на 1 октября 2016 года объем совокупных активов/пассивов увеличился на 3,8% до 241 млрд рублей. Увеличились также объемы выданных и привлеченных средств в условиях снижения их стоимости.
На 1 октября 2016 года в Приморье действуют 6 кредитных организации, в том числе 1 небанковская кредитная организация. Филиальная сеть представлена 14 филиалами инорегиональных банков. При этом на территории региона действует 6 представительств банков – резидентов и 1 представительство банка – нерезидента. Самостоятельных кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом, на территории Приморского края по-прежнему не зарегистрировано.
Как показал анализ отчётности участников регионального банковского сектора, общий объем привлеченных средств за отчетный период увеличился на 17 млрд рублей (11,3%) до 167,3 млрд рублей за счет роста средств юридических лиц и вкладов физических лиц, а также средств бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Наиболее значимыми в структуре пассивов банковского сектора остаются сбережения физических лиц – 42,3% и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями – 23%.
В составе активных операций основными вложениями участников банковского сектора Приморского края остаются кредиты юридическим лицам – некредитным организациям и физическим лицам, удельный вес которых в совокупных активах на отчетную дату составил 46,3% и 19,9% соответственно – это больше показателей начала года на 2,4% и 9% соответственно. Доля межбанковских кредитов и депозитов в общем объеме активов банковского сектора края остается незначительной – 3,6%.
Общая величина кредитов и прочих размещенных средств по сравнению с началом года увеличилась на 6,8% до 173,4 млрд руб. Уровень просроченной задолженности продолжил тенденцию роста, составив на отчетную дату 7,8% против 5,4% на 01.01.2016 г.
В отчетном периоде наблюдалась общая тенденция снижения стоимости привлеченных и размещенных кредитными организациями и инорегиональными филиалами края средств.
Общая прибыль банковского сектора экономики края по состоянию на 01.10.2016 г. составила 4,6 млрд рублей, что на 26,7% больше суммы прибыли, полученной за 9 месяцев 2015 года (3,7 млрд рублей), совокупный объем финансового результата кредитных организаций Приморья при этом составил 1,6 млрд. рублей (на 01.10.2015 г. – 0,4 млрд рублей). Как и прежде основная доля прибыли в регионе (64,7%) приходится на филиалы инорегиональных банков.
Собственные средства (капитал) региональных кредитных организаций на отчетную дату составили 14,3 млрд рублей, что выше начала года на 1,2 млрд рублей.
Отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
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