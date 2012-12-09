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Законопроект о расширении сферы применения банковских карт внесен в Госдуму
Поправки предполагается внести в статьи 7 и 10 федерального закона "О национальной платежной системе".
"Законопроект направлен на совершенствование регулирования механизмов использования электронных денежных средств", — приводятся в сообщении слова Резника. По его словам, действующая редакция закона о национальной платежной системе (НПС) не учитывает специфики осуществления операций с предоплаченными банковскими картами.
В частности, согласно закону все предоплаченные банковские карты могут быть эмитированы только с целью осуществления перевода электронных денежных средств. "Между тем, данный вид банковских карт является наиболее динамично развивающимся продуктом, и такое ограничение существенно сужает область его применения", — комментирует пресс-служба слова депутата.
По его словам, законопроект позволит устранить существующее несоответствие, чтобы граждане могли без проблем использовать предоплаченные банковские карты в качестве средства для осуществления безналичных платежей.
По экспертным оценкам, в настоящее время кредитными организациями эмитировано более 43 миллионов предоплаченных банковских карт, пишет РИА Новости.
"Использование предоплаченных банковских карт стимулирует граждан к более активному и грамотному потреблению различных финансовых продуктов, а также к увеличению объема повседневных платежей, осуществляемых в безналичной форме", — приводятся в сообщении слова Резника.
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