Законопроект о расширении сферы применения банковских карт внесен в Госдуму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник в пятницу, 7 декабря, внёс на рассмотрение нижней палаты законопроект, направленный на расширение области применения предоплаченных банковских продуктов, сообщает пресс-служба комитета.

Поправки предполагается внести в статьи 7 и 10 федерального закона "О национальной платежной системе".

"Законопроект направлен на совершенствование регулирования механизмов использования электронных денежных средств", — приводятся в сообщении слова Резника. По его словам, действующая редакция закона о национальной платежной системе (НПС) не учитывает специфики осуществления операций с предоплаченными банковскими картами.

В частности, согласно закону все предоплаченные банковские карты могут быть эмитированы только с целью осуществления перевода электронных денежных средств. "Между тем, данный вид банковских карт является наиболее динамично развивающимся продуктом, и такое ограничение существенно сужает область его применения", — комментирует пресс-служба слова депутата.

По его словам, законопроект позволит устранить существующее несоответствие, чтобы граждане могли без проблем использовать предоплаченные банковские карты в качестве средства для осуществления безналичных платежей.

По экспертным оценкам, в настоящее время кредитными организациями эмитировано более 43 миллионов предоплаченных банковских карт, пишет РИА Новости.

"Использование предоплаченных банковских карт стимулирует граждан к более активному и грамотному потреблению различных финансовых продуктов, а также к увеличению объема повседневных платежей, осуществляемых в безналичной форме", — приводятся в сообщении слова Резника.



