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Имущественные налоги на повестке дня

09 Ноября 2017, 16:22 | Приморье

Районные налоговые инспекции Приморья проводят 10 и 11 ноября 2017 года проводят «Дни открытых дверей», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Вероятно, в эти дни также можно обратиться за получением корректных налоговых уведомлений, которые в августе-сентябре месяце получили приморцы по почте.

Мероприятия пройдут во всех налоговых инспекциях края и территориально - обособленных рабочих местах (ТОРМ):

10 ноября 2017 года с 09:00 до 18:00

11 ноября 2017 года с 10:00 до 15:00

В Дни открытых дверей физические лица получат информацию; - о сроках уплаты имущественных налогов за 2016 год; - о льготах по налогам и порядке их получения; - о задолженности по налогам с физических лиц; - об электронных сервисах ФНС России, в том числе о преимуществах Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. Акция направлена на мотивацию налогоплательщиков на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов сориентируют налогоплательщиков в выборе услуг и мероприятий, расскажут о правах налогоплательщиков.

Автор: Яна Мальцева
Теги: налоги  имущественные налоги  ИФНС  ФНС  день открытых дверей 



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