Аграрии распробовали кредиты

Российские банки выдали на поддержку сезонных полевых работ 182 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Банки выдали на четверть больше, чем в прошлом году, в том числе Россельхозбанк (РСХБ) - 125 млрд рублей, Сбербанк - 57 млрд рублей», - сообщил на заседании правительства глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ.

На сегодняшний день ставка РСХБ по кредитам АПК на сезонные полевые работы составляет порядка 16,7% годовых.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.