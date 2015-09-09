ВТБ готов помогать развивать Дальний Восток

Суммарный объем предполагаемых инвестиций, который был озвучен подписантами соглашений и меморандумов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), составил более 1,3 трлн рублей. Банк ВТБ готов выступать финансовым партнером при реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере инфраструктуры.

Одной из основных задач для Дальнего Востока является развитие инфраструктуры. ВТБ имеет большой опыт работы с такими проектами, который будет востребован на новом этапе развития Дальнего Востока - при реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов в ТОРах. Еще одно направление развития инфраструктуры – создание логистических мощностей в регионе, спрос на которые активно растет в текущих условиях.

ВТБ рассматривает возможность сотрудничества с резидентами территорий опережающего развития (ТОР), в том числе в формате государственно-частного партнерства. На сегодняшний день у банка уже 6 проектов в рамках ТОР – в сельском хозяйстве, пищевом производстве, логистике.

«Мы должны отметить еще одну отрасль, которая является перспективной и имеет серьезный потенциал дальнейшего развития. Это сегмент IT-компаний, разработчиков прикладных программ. Сегодня мы видим, что те ограничения, в которые попала страна, требуют создания более независимой системы управления проектами и процессами. Поэтому сегодня и крупные компании, и государство очень активно взаимодействуют с российскими разработчиками, мы видим, что у них растет объем заказов, они набирают новый персонал. И это открывает очень много возможностей для молодых специалистов IT-сферы. Для нас это приоритетные клиенты, мы активно их кредитуем», - сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ.

В свете смещения интересов страны в азиатском направлении, становится еще более актуальным широкий, зачастую уникальный опыт банка. ВТБ на Дальнем Востоке является одним из ключевых игроков на азиатском направлении, здесь находится «окно в Азию» для группы. ВТБ является единственным российским банком, филиал которого имеет полноценную банковскую лицензию Китая. Своевременно созданный филиал в Шанхае в настоящий момент является реальным преимуществом банка. Банк имеет львиную долю в обслуживании внешнеторгового оборота Дальневосточного региона (более 30%).

«В нынешней экономической конъюнктуре активное распространение получили расчеты с азиатскими партнерами в рублях и юанях, - отметил управляющий филиалом банка ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ. - Сегодня клиенты активно переходят на расчеты в нацвалютах. Как правило, платежи в юанях доходят до иностранного контрагента день в день. Объем расчетов в юанях банка ВТБ на Дальнем Востоке в первом полугодии 2015 года составил 150,38 млн юаней, что практически в два раза превышает результаты первого полугодия 2014 года (76,9 млн юаней). Кроме расчетов, банк использует национальные валюты для проведения более сложных сделок. Так, ВТБ организовал первые на Дальнем Востоке сделки по хеджированию валютных рисков (опционы) в юанях».

Стоит отметить, что ВТБ традиционно имеет сильные позиции на Дальнем Востоке. В 2015 году инвестиции банка на Дальнем Востоке бьют рекорды прошлых лет, банк преодолел знаковую отметку в 100 млрд кредитного портфеля и занимает более 15% рынка. По итогам 7 месяцев 2015 года корпоративный кредитный портфель банка ВТБ на Дальнем Востоке составляет 128 млрд рублей.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.