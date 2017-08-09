Материнский капитал пригодится для учебы

Материнский капитал можно направить на учебу в ВУЗе или оплату проживания в общежитии, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает: материнский (семейный) капитал (МСК) можно частично или полностью направить на оплату обучения детей в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Кстати, В Приморском крае уже с начала действия программы около 8 тыс. семей направили средства МСК на образование детей.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Важно, чтобы организация, предоставляющая образовательные услуги, находилась на территории Российской Федерации, а образовательная программа имела государственную аккредитацию.

Как замечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, чтобы направить средства материнского капитала на оплату обучения, владельцу сертификата следует предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в филиал ГАУ МФЦ заверенную учебным заведением копию договора на оказание платных образовательных услуг.

В случае отчисления студента из образовательного учреждения, в законе предусмотрена возможность отменить направление средств МСК на получения образования. Для этого нужно подать в Управление ПФР заявление об отказе от направления средств, в котором указать причину отказа, приложив к нему документ об отчислении ребенка из учебного заведения.

Средствами маткапитала можно также оплатить проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним студентам. Для этого нужно подать в Управление ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, в которой подтверждается факт проживания ребенка в общежитии.

Кроме этого, средства МСК можно направить на оплату содержания ребенка в дошкольных учреждениях. В этом случае, в Управление ПФР по месту жительства необходимо представить договор с образовательным учреждением, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за это. Оплата всех образовательных услуг будет произведена путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения. Также заявление можно оформить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.