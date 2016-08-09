Банк "Восточный" предлагает летать вместе

Кредитную карту с возможностью накопления миль и опцией cash-back выпустил один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Пилотные карты VISA смогли получить представители ведущих СМИ Приморья на эксклюзивном мероприятии банка «Восточный» сразу в здании аэропорта Владивосток. Оформить ее оказалось проще простого: помогли планшеты и паспорта. Система мобильного обслуживания «Легкий фронт» приняла заявления от тестовых клиентов практически мгновенно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Пластиковые карты давно вошли в каждодневный денежный оборот россиян. Сегодня приморцы являются самыми активными пользователями как кредитных, так и обычных дебетовых карт на Дальнем Востоке. Совершив в первом квартале 2016 года в общей сложности около 2,3 млн операций (снятие наличных и оплата товаров и услуг в торгово-розничной сети) на сумму 114 млрд 773,9 млн рублей (данные www.cbr.ru).

Новая карта VISA банка «Восточный» является в первую очередь удобным кредитным продуктом с grace-периодом до 56 дней с процентной ставкой 29,9% годовых. Возрастной ценз для желающих оформить новую кредитную карту – от 21 года до 76 лет. Те, кто моложе 26 лет, должны предъявить паспорт и документ, подтверждающий доход и занятость, клиенты постарше – лишь паспорт гражданина России. *

«Накопление миль за полеты в рамках кобрендинговых программ с авиакомпаниями сегодня предлагают многие банки, - отметил на встрече с журналистами директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей КРЕЙТОР. – Наш банк, в свою очередь, давно задумывался о выпуске подобного продукта. Однако мы поставили своей первоочередной целью вычислить потенциальную выгоду, которую сможет принести карта нашим клиентам. Анализ, проведенный специалистами, показал, что определенное количество миль (около 20%), перечисляемых банками через системы-агрегаторы на личные счета клиентов, очень часто не доходит до конечного потребителя. Что называется, теряется в пути. Авиакомпании и банки периодически изменяют условия начисления миль, приравнивая их к доллару, евро или к какой-либо условной величине. Кроме того, авиаперевозчики поднимают топливные сборы, что делает бонусный полет не таким выгодным. Таким образом, чем больше посредников, тем меньше возможностей получает клиент. Мы решили отказаться от принятых условностей и в итоге сделали, по нашему мнению, лучшую кредитную карту, позволяющую пользоваться денежными средствами и накапливать в том числе мили для полетов».

Алексей Крейтор, обращая внимание на очевидные плюсы карты, пояснил: «Начисление миль ведется на так называемых личных счетах клиентов в процессинговом центре банка, программа разработана отечественными специалистами. 1 рубль приравнивается к 1 миле. Мы подсчитали, что на перелет Москва - Санкт-Петербург - Москва владелец карты имеет возможность накопить с учетом ежемесячных безналичных операций в сумме примерно 15 500 рублей и одного перелета, который клиент совершит за свой счет. Более того, наши бонусные мили не имеют привязки к какой-либо определенной авиакомпании. К примеру, с помощью SKYscanner вы ищете выгодный тариф на перелет, приобретаете билет, а затем в интернет-банке на своей странице через опцию «Компенсировать» получаете средства, потраченные на билет, обратно на счет. К слову, отчет о количестве миль, заработанных за безналичные покупки, вы будете получать на адрес электронной почты и видеть в режиме онлайн в системе интернет-банкинга банка «Восточный». Бонусные мили традиционно действуют в течение 2 лет и могут быть направлены на бронирование отелей как в России, так и за рубежом, а также на услуги автопроката. Кроме того, при покупке авиабилетов, бронировании отелей и проката авто возврат милями (cash-back - отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведенного на обмен/возврат) составит 5%; за все остальные покупки по карте – 2%».

Как заметил директор департамента цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей КАЗАКОВ, предложение об оформлении кредитной карты банка с помощью планшета должно стать интересным для потенциальных пользователей кредитного продукта. «Надеемся, что вскоре станет вполне обычным явлением оформление карты путешественника от банка «Восточный» сразу в аэропорту Владивостока и других крупнейших воздушных портах Дальнего Востока России. Очень волнительно, что первое оформление наших кредитных карт происходит именно на территории воздушного порта Владивосток», - поделился своими эмоциями с собравшимися представитель банка.

25 июля банк «Восточный» начал оформление кредитных карт VISA с возможностью накопления миль по предварительному заказу, а с 15 августа оформить карту можно в любом отделении банка во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске и Иркутске. 1 сентября владельцем «Карты путешественника» сможет стать любой желающий во всех регионах присутствия «Восточного» в России.

* Срок кредита по кредитной карте «Карта путешественника» – до востребования. Срок действия карты – 5 лет. Ставка по кредиту при снятии наличных – 29,9–74,9%; при безналичных операциях – 29,9% годовых. Беспроцентный период до 56 дней (не распространяется на выдачу наличных). Выпуск карты Visa Instant Issue – 1500 р. Годовое обслуживание карты (со второго года) – 1500 руб. Комиссия за снятие наличных – 4,9%+399 руб. Минимальный обязательный платеж – 3% от основного долга (мин. 1000 р.) + проценты по кредиту. Полная стоимость кредита – 29,548%-39,189%. Требования к заявителю: возраст от 21 до 76 лет, паспорт гражданина РФ, для лиц до 26 лет – документ о занятости/доходах. Ежемесячный доход за последние 3 м., стаж не менее 3 м. на текущем месте работы (в возрасте до 26 лет – не менее 12 м.). Банк вправе затребовать дополнительные документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Бонусная программа «Карта путешественника»: начисление коэффициентов за безналичные операции: 5% – за покупку авиабилета/аренду авто/бронирование отеля; 2% - за любые операции/покупки. Начисление миль производится по коэффициентам из расчета 1 рубль=1 миля. Максимальный размер суммы транзакций для зачисления миль за текущий месяц – 100 000 руб. Дата активации миль – через 30 дней после совершения покупки. Срок действия программы не ограничен. Банк вправе в любой момент без объяснения причин в одностороннем порядке прекратить действие программы.

Условия действительны на 28.07.2016 г. ПАО КБ «Восточный».

ПАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1460 от 24.10.2014. На правах рекламы.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.