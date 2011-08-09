Банки не хотят связываться со стройкой

Сегодня банки не горят желанием ввязываться в кредитование строительства жилых объектов. Хотя ни один коммерческий банк не заявил «ЗР», что кредитование строительной отрасли является безусловным табу. Неужто список кредитоспособных строителей истощился?

В Приморье еще свежи воспоминания о кризисе 2008-2009 гг. Стройка встала, а банкам пришлось «выбивать» проблемные долги у строительных компаний, обращая их на залоги. Впрочем, в оценках причин, заморозивших строительные объекты, строители и банкиры так и не наши общего языка. Первые обвиняют вторых в несвоевременном востребовании кредитов и моратории на кредитование, вторые – за невозврат этих самых кредитов. Как бы то ни было, банки не хотят возвращаться к ситуации, когда пришлось воевать с непрофильными активами, коими являются недостроенные офисы и жилые дома, к тому же с кучей дольщиков.

Заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН полагает, что кризис пошел на пользу. Ситуация в строительной отрасли края стала более прогнозируемой и стабильной, если сравнивать с 2009 годом. Импульс к развитию строители получили в первую очередь за счет подготовки к саммиту АТЭС. Местные строительные компании получили допуск к строительству инфраструктурных объектов. «Наш банк, в частности, сотрудничает с ТМК, а также компанией «Аркада» по возведению Театра оперы и балета. По-прежнему в списке аккредитованных компаний Примсоцбанка, занимающихся строительством жилых объектов, ООО «Мой дом», ООО «Новый дом» и т.д. Достаточно стабильно кредитуем строительный бизнес, обращающийся к нам за оборотными средствами», - отмечает Дмитрий Яшунин.

Кредитование же жилищного строительства более чем проблематичная тема. Как признаются специалисты банковского сектора в неофициальных беседах, по большому счету сегодня в Приморье некого кредитовать. И касается это не только строителей. Поэтому подъема на рынке жилищного строительства до сих пор не наблюдается. Скорее, стагнация. Ряды застройщиков за счет появления новых компаний на государственных и муниципальных заказах не расширились. В лучшем случае компании достраивают объекты, которые были запущены до 2008 года.

Однако, по мнению Дмитрия Яшунина, приморцы, оправившись от кризиса, готовы покупать новое жилье. К тому же банки улучшили условия по ипотеке, увеличив сроки кредитования и уменьшив кредитные ставки. Но все это в совокупности мало помогает, т.к. застройщики не обладают достаточными средствами для начала строительства, а банки не решаются кредитовать с нуля.

Банки тверды в своей позиции: мы не готовы кредитовать компанию, которая собралась строить один дом. Научены! Во-первых, это высокорисковый актив. Во-вторых, вступив в финансирование долевого строительства как солидарная сторона, банк в соответствии с ФЗ-214 приобретает и солидарную ответственность. Т.е. затем он будет должен компенсировать потери и дольщикам-частным лицам. Такой залог становится более чем проблемным. Случись крах строительной компании – объект, едва поднявшись от фундамента на два этажа, станет веригами для банка. Ведь реально можно начать продавать квартиры - и возвращать кредит - лишь при готовности 80%. А значит, через год-полтора.

Тем более, банковские эксперты уже давно наблюдают, как деньги в этой отрасли исчезают самым неожиданным образом. В лучшем случае заемщик в один момент решает перекинуть средства со строительства одного объекта на другой, который вовсе не являлся залогом по кредиту.

По признанию управляющего директора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса в ДФО ВТБ24 Елены ГВАК, банки сегодня очень детально и осторожно рассматривают кредитные заявки строительных компаний. «Для получения финансирования строительного проекта от банка благоприятным обстоятельством является наличие у компании диверсифицированного бизнеса, когда строительство не является единственной статьей дохода. Очень часто наши клиенты, занимающиеся стройкой, являются девелоперами, сдавая в аренду помещения, или получают стабильный доход от торговли. В этом случае риск одного бизнеса перекрывает доход от другого», - рассказывает Елена Гвак.

Кстати, банки видят гарантию в аккредитации строительных компаний. Заемщики оформляют ипотеку в банке, а строители проходят аккредитацию и получают дополнительное финансирование. Процесс аккредитации не прост, требует прозрачного бизнеса, но сегодня это реальный выход для застройщиков, - считают в ВТБ-24.

«Банковский сектор готов инвестировать в строительство жилого фонда, и интерес к этой отрасли неизменен. Но пора выстраивать цивилизованные отношения, - считает Татьяна ДЫМЧЕНКО, заместитель управляющего Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке. - Банку должна быть понятна структура бизнеса, наличие у компании необходимой разрешительной документации на строительство, четкий проработанный бизнес-план проекта, техническая оснащенность для возведения объекта. И даже план продаж квартир с учетом маркетинговых исследований потенциального спроса на квартиры, поскольку это является основным источником погашения кредита».

Впрочем, аккредитованные, платежеспособные компании уже давно имеют кредитные линии и овердрафты. Как выясняется, найти нового платежеспособного клиента очень не просто. На самом деле деньги в стране есть. Так, по оценкам банкиров, наличных денег в обращении на 1 июля 2011 г. было свыше 6 трлн руб. Почему они не используются в строительном бизнесе - вопрос открытый.