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Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
О цифровых финансовых актива» и офшоре во Владивостоке узнала очередная смена ребята ВДЦ "Океан", сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Во Всероссийском детском центре «Океан» проходит восьмая смена. Её участниками стали более 1700 ребят из различных субъектов России. В период с 24 июня по 14 июля на базе Центра реализуется ряд программ: «Фабрика добрых дел», «Экологический форум «Живи, Земля!»», «Дороги Без опасности» и «Мир открытий». В рамках смены для детей работает образовательный парк, включающий более 100 творческих площадок различных направленностей.
5 июля в гости к участникам смены приехали финансисты и представители Дальневосточного ГУ Банка России. «Дети - самая сложная аудитория и публика. Они не любят концентрировать внимание на том, что им не интересно, потому как быстро теряют интерес к событиям, которые не сопровождаются яркими красками, громкими звуками и подвижными играми, - рассказывает председатель НП «Лига финансовых институтов Александр ИВАШКИН - поэтому, чтобы за один лекционный час рассказать старшеклассникам о деньгах, криптовалюте, банкинге, страховании, инвестировании и ведении личного финансового плана, пришлось применить яркие образы, максимально воздействовать на их воображение. По- сути, все эти сложные финансовые механизмы и непонятные термины мы с коллегами преподаем в форме деловой игры. Думаю, нам удается закладывать детям главные базовые понятия рачительного и умного пользования деньгами. "Конечно, мы понимаем, что финансовая грамотность начинается в семье, - продолжает Ивашкин - понимаем также, что без поддержки семьи усилий финансистов, как, впрочем, и усилий образовательных учреждений, в этом процессе будет недостаточно. Но разговаривать с детьми о семейном бюджете, объяснять им правила ответственного финансового поведения нужно всегда».
В этот раз на лекции особое внимание было уделено цифровой финансовой безопасности и киберденьгам. «В одних странах криптоденьги запрещают, в других дают официальный статус платежного средства. В нашей стране есть сырой проект закона «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), в нем под «токеном» законодатель хочет определить ЦФА. Только тогда криптовалюту можно будет майнить, а токены эмитировать. Но, к сожалению, обещанный к 1 июля с.г. Закон «О ЦФА» не вышел, поэтому предполагаемый офшор по криптовалютам на острове Русском во Владивостоке пока не стал реализовываться. Но коли уж появились новые явления и общественные отношения, то должны появляться и законы, способные их регулировать. Только в этом случае закон должен преследовать цель охраны и защиты граждан и финансовых институтов. Поэтому, цифровые деньги сейчас пока ещё находятся вне правового поля»- сказал Александр Ивашкин, отвечая на вопрос 16-летнего Сергея из Якутии –«А вы майните биткоин?»
«Такие лекции помогают ребятам обрести знания и навыки, которые затем способствуют им в профориентации и в адаптации во взрослой жизни. Проект по финграмотности, который девятый год осуществляют приморские финансисты (банки, страховщики, инвестиционники и др.) совместно с ВДЦ «Океан», является по сути важнейшей социальной задачей. Поэтому мы принимаем в нем самое активное участие», - отметила Александра АГВЕРДИЕВА, представитель Дальневосточного ГУ Банка России.
«Впечатление от таких лекций всегда только хорошее, потому что это самая замечательная площадка для работы с детьми по финансовой грамотности» -сказал Председатель приморского отделения «Финпотребсоюза» Евгений ДЕЦИК.
В Приморском крае установилась не самая солнечная погода - тайфун «Prapiroon» принес в Приморье тропические дожди, но грандиозное мероприятие по финграмоте в ВДЦ «Океан» состоялось. «...а потому сегодняшний день стал насыщенным и душевным...», - сказал участник смены Илья из Самары!
В конце лекции организаторы разыграли две новых пластиковых 100 рублевых купюры. На купюре изображен мальчик, который мечтает повторить достижения легендарного советского вратаря Льва ЯШИНА. Детям был задан вопрос на знание курса рубля к иностранным валютам. За 10 секунд ребята назвали точные курсы евро и доллара к рублю. Если знать о том, что допуска к интернету, как и сотовых телефонов, во время лекции у ребят не было, то можно утверждать - с такими детьми финансовую грамотность изучать можно! Одна купюра поедет в Хабаровск, а вторая останется во Владивостоке.
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