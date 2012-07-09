На пенсии нужно жить достойно

НПФ «Европейский пенсионный фонд» – современный и динамично развивающийся Фонд, работа которого показательный пример того, как западные стандарты обслуживания клиентов и индивидуальные пенсионные решения могут успешно работать на российском рынке.

Европейский пенсионный фонд определил для себя приоритет стремительного развития, говорит Ольга ПОЛЯКОВА, руководитель Дальневосточного территориального управления НПФ «Европейский пенсионный фонд».

– В прошлом году Фонд стал одним из лидеров пенсионной индустрии по эффективности управления средствами клиентов: доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Европейский пенсионный фонд», начисленная на счета застрахованных лиц, составила 6,7% годовых, превысив уровень инфляции за аналогичный период – 6,1% годовых. Кроме того, Фонд значительно увеличил свою долю на рынке, расширил географию присутствия бизнеса, запустил целый ряд партнерских проектов.

В подтверждение успехов – реальные факты и цифры. Объем пенсионных средств под управлением Европейского пенсионного фонда составляет около 1,8 млрд рублей. Формировать накопительную часть своей будущей пенсии только в 2011 году Фонду доверили более 50 тысяч клиентов. Свыше 14 тысяч клиентов Фонда участвуют в программах негосударственного пенсионного обеспечения, формируя дополнительные пенсии. Знаковым событием прошлого года можно назвать приобретение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) доли в 26,7% в капитале Холдинга НПФ «Европейский пенсионный фонд». Такого еще в пенсионной индустрии не было. Первые и прямые инвестиции ЕБРР, крупнейшего международного инвестора в России, в пенсионный рынок эксперты назвали настоящим прорывом. Финансовое соглашение с Европейским пенсионным фондом – это не только кредит доверия надежному представителю пенсионного рынка, перспективные вложения в его рост, но и солидная лепта в содействие и развитие цивилизованной пенсионной системы России, повышение качества и уровня пенсионной индустрии.

– В этом году мы продолжаем развитие собственной филиальной сети, – говорит Ольга Полякова. – В середине прошлого года Европейский пенсионный фонд запустил программу регионального развития, и теперь у нас открыты официальные представительства в 35 крупнейших городах и промышленных центрах страны. География расширяется, и это значительно укрепило и усилило наши позиции в розничном сегменте пенсионного рынка. Выбранная нами стратегия успешно сказывается на эффективности работы с застрахованными лицами и качестве обслуживания наших клиентов. Мы также формируем корпоративный клиентский портфель Фонда за счет привлечения к сотрудничеству новых компаний и предприятий в регионах присутствия.

С целью повышения уровня информационной безопасности и защиты персональных данных клиентов, улучшения качества и оперативности их обслуживания, оптимизации процесса ведения пенсионных счетов и начисления пенсий НПФ «Европейский пенсионный фонд» продолжает инвестировать в технологическое развитие и IT-оснащение бизнеса. Одним из результатов такого подхода стала разработка и внедрение в программный комплекс Фонда уникального для отечественного пенсионного рынка CRM-решения, которое Европейский пенсионный фонд успешно использует в своей деятельности с конца прошлого года.

Сегодня НПФ «Европейский пенсионный фонд» стремительно развивается, создает современные рыночные механизмы и предлагает трудоспособным гражданам более активно участвовать в процессе формирования будущей пенсии. И, как свидетельствуют результаты работы Фонда, его клиенты могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.

Получить консультацию экспертов Фонда по вопросам пенсионного планирования и эффективного использования своих возможностей в рамках современной пенсионной системы, а также заключить договор с НПФ «Европейский пенсионный фонд» можно в офисе Фонда во Владивостоке: ул. Посьетская, д. 19; тел. +7 (423) 241-16-15

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