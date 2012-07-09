Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На пенсии нужно жить достойно
НПФ «Европейский пенсионный фонд» – современный и динамично развивающийся Фонд, работа которого показательный пример того, как западные стандарты обслуживания клиентов и индивидуальные пенсионные решения могут успешно работать на российском рынке.
Европейский пенсионный фонд определил для себя приоритет стремительного развития, говорит Ольга ПОЛЯКОВА, руководитель Дальневосточного территориального управления НПФ «Европейский пенсионный фонд».
– В прошлом году Фонд стал одним из лидеров пенсионной индустрии по эффективности управления средствами клиентов: доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Европейский пенсионный фонд», начисленная на счета застрахованных лиц, составила 6,7% годовых, превысив уровень инфляции за аналогичный период – 6,1% годовых. Кроме того, Фонд значительно увеличил свою долю на рынке, расширил географию присутствия бизнеса, запустил целый ряд партнерских проектов.
В подтверждение успехов – реальные факты и цифры. Объем пенсионных средств под управлением Европейского пенсионного фонда составляет около 1,8 млрд рублей. Формировать накопительную часть своей будущей пенсии только в 2011 году Фонду доверили более 50 тысяч клиентов. Свыше 14 тысяч клиентов Фонда участвуют в программах негосударственного пенсионного обеспечения, формируя дополнительные пенсии. Знаковым событием прошлого года можно назвать приобретение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) доли в 26,7% в капитале Холдинга НПФ «Европейский пенсионный фонд». Такого еще в пенсионной индустрии не было. Первые и прямые инвестиции ЕБРР, крупнейшего международного инвестора в России, в пенсионный рынок эксперты назвали настоящим прорывом. Финансовое соглашение с Европейским пенсионным фондом – это не только кредит доверия надежному представителю пенсионного рынка, перспективные вложения в его рост, но и солидная лепта в содействие и развитие цивилизованной пенсионной системы России, повышение качества и уровня пенсионной индустрии.
– В этом году мы продолжаем развитие собственной филиальной сети, – говорит Ольга Полякова. – В середине прошлого года Европейский пенсионный фонд запустил программу регионального развития, и теперь у нас открыты официальные представительства в 35 крупнейших городах и промышленных центрах страны. География расширяется, и это значительно укрепило и усилило наши позиции в розничном сегменте пенсионного рынка. Выбранная нами стратегия успешно сказывается на эффективности работы с застрахованными лицами и качестве обслуживания наших клиентов. Мы также формируем корпоративный клиентский портфель Фонда за счет привлечения к сотрудничеству новых компаний и предприятий в регионах присутствия.
С целью повышения уровня информационной безопасности и защиты персональных данных клиентов, улучшения качества и оперативности их обслуживания, оптимизации процесса ведения пенсионных счетов и начисления пенсий НПФ «Европейский пенсионный фонд» продолжает инвестировать в технологическое развитие и IT-оснащение бизнеса. Одним из результатов такого подхода стала разработка и внедрение в программный комплекс Фонда уникального для отечественного пенсионного рынка CRM-решения, которое Европейский пенсионный фонд успешно использует в своей деятельности с конца прошлого года.
Сегодня НПФ «Европейский пенсионный фонд» стремительно развивается, создает современные рыночные механизмы и предлагает трудоспособным гражданам более активно участвовать в процессе формирования будущей пенсии. И, как свидетельствуют результаты работы Фонда, его клиенты могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом.
Получить консультацию экспертов Фонда по вопросам пенсионного планирования и эффективного использования своих возможностей в рамках современной пенсионной системы, а также заключить договор с НПФ «Европейский пенсионный фонд» можно в офисе Фонда во Владивостоке: ул. Посьетская, д. 19; тел. +7 (423) 241-16-15
Свидетельство о Государственной Регистрации № 4314 от 03.02.1994 г.
Лицензия №375/2 Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
«Дальневосточный капитал».
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
- Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
Новости раздела
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала