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В Приморье вырос спрос на сберегательные сертификаты от Сбербанка

09 Июля 2012, 15:04 | Приморье

В июне Приморское отделение Дальневосточного Сбербанка перешагнуло миллиардный рубеж по объему средств населения, привлеченных в сберегательные сертификаты.

Спрос на данный продукт Сбербанка во втором квартале вырос в два раза. В 2012 году дальневосточники приобрели более 6 700 сертификатов на сумму свыше 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сертификат Сбербанка – это аналог срочного вклада, оформленного в виде ценной бумаги на предъявителя. Он удостоверяет факт внесения денег в банк и право держателя на получение вложенной суммы и причитающихся процентов. Достоинства сберегательных сертификатов не исчерпываются лишь высокими ставками и гибкими условиями вложения. Специалисты Дальневосточного Сбербанка отмечают, что Сберегательные сертификаты даже с номиналом от 10 000 до 50 000 рублей пользуются спросом и приобретаются не редко в качестве подарка.

Сберегательный сертификат – это относительно молодой на российском рынке многофункциональный банковский продукт. В отличие от вклада он может быть использован в качестве подарка, залога по ряду кредитов, а также как платежное средство при расчетах между физическими лицами. На сберегательном сертификате не указывается никаких сведений о его владельце, передача прав по нему не требует никаких специальных процедур или оформления доверенностей, так что достаточно просто вручить сертификат его новому владельцу.

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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