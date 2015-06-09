ДАЛТА-БАНК: нам скрывать нечего

Клиенты приморского банка знают, что за 26 лет своей деятельности банк их ни разу не подводил

Несмотря на успешную и стабильную 26-летнюю историю деятельности, региональный «ДАЛТА-БАНК» попал в немилость местных СМИ: негативные публикации дискредитируют репутацию банка, в то время как руководство и сотрудники банка безоговорочно выполняют все предписания надзорных органов. Корр. деловой газеты «Золотой Рог» встретился с председателем совета директоров ЗАО «ДАЛТА-БАНК» Сергеем ВАХРЕЕВЫМ, чтобы прояснить ситуацию.

- ДАЛТА-БАНК является небольшим региональным банком и стабильно работает на рынке банковских услуг Приморского края уже 26 лет. Мы осуществляем свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, выполняем все требования Банка России, а ведь требования к коммерческим банкам достаточно жесткие. При этом хочу подчеркнуть, что, в силу небольших объемов бизнеса, региональные банки у регулятора как на ладони: все операции, действия небольшого банка легко отследить в деталях, проконтролировать, а в случае с нашим банком мы никогда и не пытались что-то скрыть.

Банк контролирует деятельность клиентов в рамках своих полномочий, но ответственности за их деятельность не несет. В случае возникновения вопросов по клиентам у компетентных органов, ДАЛТА-БАНК оказывает всестороннее содействие, предоставляет всю требуемую информацию.

ЗАО «ДАЛТА-БАНК». Дата государственной регистрации в Банке России - 21 февраля 2000 года. Начало деятельности банка - 31 июля 1989 года. Банк был создан в 1989 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью ТОО ПТКБ «Меркурий». По решению общего собрания участников, протокол от 27 ноября 1998 г. № 23, ТОО ПТКБ «Меркурий» было преобразовано в закрытое акционерное общество «Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» 21 февраля 2000 года. В соответствии с решением собрания акционеров 28 октября 2011 года, наименования закрытого акционерного общества «Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» (ЗАО «ПТКБ «Меркурий») изменены на закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК» (ЗАО «ДАЛТА-БАНК»). 23 декабря 2011 года Банк России внес в Книгу государственной регистрации кредитных организаций запись об изменении наименования закрытого акционерного общества «Приморский торговый коммерческий банк «Меркурий» (ЗАО «ПТКБ «Меркурий») на закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК» (ЗАО «ДАЛТА-БАНК»). 20 мая 2015 года председателем совета директоров ЗАО «ДАЛТА-БАНК» на основании решения совета директоров избран Сергей Вахреев.

- В ряде приморских СМИ появились негативные публикации о банке. Как вы думаете, с чем это связано?

- В данных публикациях не приводится никаких конкретных фактов, только расставляются негативные акценты. Возьмем, например, статью с громким заголовком о регистрации приморского ДАЛТА-БАНКа в США. Действительно, в апреле текущего года банк осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS), в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Закон о налогообложении иностранных счетов, принятый США). Необходимо отметить, что большинство банков России, в первую очередь крупных, осуществили аналогичную регистрацию еще до 1 июля 2014 года, так как это является обязательным условием безопасного проведения расчетов в иностранной валюте через банки-корреспонденты.

Другим часто муссируемым вопросом является месторасположение операционных касс банка, совпадающее с адресами структур УФМС. Здесь нет ничего удивительного: как и любой другой банк, мы боремся за своих клиентов, стараемся предоставить наиболее удобные условия обслуживания, оперативное осуществление платежей. Ведь это рынок, и отсутствие каких-либо конкурентных преимуществ не позволит банку удержать свою нишу на данном рынке. К тому же, деятельность наших операционных касс не направлена исключительно на предоставление услуг клиентам УФМС. Помимо этого, они оказывают и другие услуги физическим лицам, например такие, как отправка и получение переводов без открытия счета, валютно-обменные операции, оплата кредитов и т.д.

Мы рассматриваем всю эту поднятую шумиху в прессе как средство недобросовестной конкуренции, целью которой является дискредитация банка. Как следствие, мы ощущаем на себе и административное давление (чего только стоит факт проведения выездной проверки регулятором второй раз в течение последних двенадцати месяцев).

- Повлияли ли эти события на работу банка в части обслуживания клиентов?

- Наши клиенты знают, что за 26 лет своей деятельности банк их ни разу не подводил. На облуживании клиентов данная ситуация никак не отражается. Мы всегда находимся в диалоге с нашими клиентами, поэтому при возникновении каких-либо вопросов с их стороны мы подробно на все отвечаем, встречаемся. Клиент для нас всегда на первом месте.

- В конце прошлого года всех банков коснулась еще одна негативная тенденция - экономический кризис. Как с этим справляется ДАЛТА-БАНК?

- Конечно же, кризис в экономике страны повлиял на деятельность банка, снизилась деловая активность клиентов. Но в то же время необходимо отметить, что высоколиквидные активы банка преобладают над общим объемом обязательств перед клиентами. Банк своевременно выполняет свои обязательства перед клиентами и контрагентами, при этом соблюдая нормативы ликвидности, установленные Банком России. Финансовое положение ЗАО «ДАЛТА-БАНК» является устойчивым.

При этом хочется отметить, что мы «живем за свой счет»: у нас нет обязательств в иностранной валюте (из-за которых нередко страдают крупные банки), мы не привлекаем депозиты физических лиц, которые в кризисные времена граждане первым делом забирают из банка, что приводит к проблемам с ликвидностью. Поэтому последние кризисы - 2008 года и панику в конце 2014 года - мы пережили достаточно легко. Более того, в конце 2014 года - начале 2015 года многие банки в связи повышением ключевой ставки ЦБ и неопределенностью в части курса рубля перестали кредитовать бизнес либо кредитовали под заоблачные проценты. Мы кредитование не прекращали, а ставку подняли ровно настолько, сколько потребовалось для соответствия новой ставке Центробанка.

- Каковы планы развития ДАЛТА-БАНКа?

- Конечно, в первую очередь мы продолжим привлекать новых клиентов, заинтересовывать постоянных клиентов различными предложениями, увеличивать кредитный портфель банка. В настоящее время банк не привлекает вклады физических лиц в связи с отсутствием соответствующей лицензии и не является участником Системы страхования вкладов физических лиц. В то же время в стратегии развития деятельности банка на период до 2017 года запланировано получение такой лицензии.

- Готовы ли акционеры банка поддерживать его в развитии?

- Конечно, главное подтверждение тому - активное участие акционеров в жизни банка. Дело в том, что основные акционеры ДАЛТА-БАНКа входят в совет директоров банка. Только в прошлом году было проведено 76 заседаний совета директоров, а это почти 6 заседаний в месяц, принято около 360 решений. Ни в одном банке, наверное, совет директоров, акционеры не собираются так часто. Наши акционеры и в будущем планируют участвовать в развитии ДАЛТА-БАНКа, а сотрудники банка - радовать клиентов качественным сервисом и выгодными предложениями.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.