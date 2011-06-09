Ценность "Росгосстраха" - в постоянном развитии

В конце года принято подводить итоги своей работы и строить планы на будущее. О развитии Российской государственной страховой компании на территории Приморского края наше интервью с генеральным директором ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" Юрием ШАТОВЫМ.

- Чем был характерен уходящий год? Каковы ожидаемые результаты работы вашего коллектива?

- 2005 г. для приморского филиала "Росгосстраха" - год напряженной работы всего коллектива (около 1 300 специалистов и страховых агентов). Мы сохранили лидирующие позиции, как на приморском, так и на дальневосточном страховом рынке. Подтверждение тому "Золотая Саламандра" - Российская общественная премия в области страхования, лауреатом которой стал "Росгосстрах - Дальний Восток". Известная истина - завоевать лидирующие позиции довольно сложно, но еще большего напряжения, систематического внимания и поддержания в коллективе духа лидерства требует работа по сохранению этих позиций. Из года в год мы стараемся это делать на более высоком уровне.

Три года назад много усилий и серьезные ресурсы были отданы ОСАГО: мы обновили агентский корпус, открыли офисы продаж, во всех крупных городах и районах Приморья создали центры урегулирования убытков. Наши труды не были напрасными - 35% приморского рынка ОСАГО принадлежат "Росгосстраху". В 2004 г. стратегическим проектом стала новая продуктовая линейка по страхованию имущества физических лиц "РОСГОССТРАХ - ДОМ", которая позволяет удовлетворить потребности всех категорий клиентов - от обычных дачников до состоятельных владельцев коттеджей. В 2005 г. мы объявили о запуске и активно продвигали на рынок новый флагманский комплексный продукт страхования малых и средних предпринимателей - "РОСГОССТРАХ - БИЗНЕС".

Буквально по всей территории края прошли конференции, "круглые столы", где обсуждались вопросы страхования рисков представителей бизнеса. В этом вопросе мы нашли взаимопонимание с краевой администрацией и совместно с отделом по поддержке предпринимательства участвовали во всех "диалогах между бизнесом и властью". Так что новый проект успешно прошел адаптацию в регионе и мы надеемся, что он станет реальной поддержкой для приморского бизнеса.

- Все ли получалось в работе, всего ли удалось достичь?

- Сложностей, безусловно, было и остается много. Не скрою, что компания в условиях жесткой и не всегда честной борьбы со стороны конкурентов потеряла некоторые объемы на страховом рынке. Но наш большой сплоченный коллектив, объединенный общей задачей, исправляет эту ситуацию. Руководители агентств и страховых отделов взяли на третий квартал 2005 г. повышенные обязательства по сбору страховых премий по всем видам страхования и успешно справились с поставленной задачей.

- В каждой компании существует своя кадровая политика. Какова она в "Росгосстрахе"?

- Одной из главных целей и ценностей системы "Росгосстраха" является развитие. Это означает, что мы постоянно работаем над повышением качества работы, эффективности бизнес-процессов, стройности и прозрачности структуры. Это также означает, что мы считаем обязанностью и достоинством работника постоянное стремление к профессиональному и личностному совершенствованию, повышению квалификации. В свою очередь, руководство компании считает своим долгом всецело содействовать в этом работникам. Страховые агенты, специалисты офисов продаж, управленцы - все проходят обучение по своему направлению.

Технология продаж, работа с клиентами по урегулированию убытков, навыки эффективного менеджмента - эти знания можно получить прямо в филиале (у нас работают специальные тренеры). Введена в действие система дистанционного обучения страховым продуктам - у сотрудников появилась возможность обучаться прямо на рабочем месте. В 2003 г. в Москве был открыт корпоративный университет "Росгосстраха", главная цель которого подготовить для компании кадровый резерв менеджеров высшего звена (наш филиал уже подготовил три таких специалиста). Проект этого года - бизнес-школа, где осуществляется подготовка по страхованию, маркетингу, менеджменту молодых специалистов, пришедших в компанию. Сотрудники "Росгосстраха" должны расти вместе с компанией, развиваться как профессионалы и личности, укреплять позиции "Росгосстраха" на рынке.

- Какие задачи будут приоритетными в новом году?

- Недавно правление компании утвердило важнейший документ, определяющий нашу общую работу в будущем - бюджетное послание на 2006 г. Документ такого рода принят в системе впервые. Он определяет ключевые приоритеты деятельности всей компании и каждого ее работника, а именно: куда мы идем, чего хотим добиться, какие средства будем для этого использовать. Основные цели "Росгосстраха" диктуются рынком и теми тенденциями, которые на нем формируются. Важными направлениями нашей деятельности останутся такие продуктовые линейки, как ДОМ, АВТО и БИЗНЕС. Одна из главных задач - увеличение доли рынка в нашем регионе.

Способствовать решению этой задачи будут наши конкурентные преимущества - надежная репутация, опытный персонал, уникальная система урегулирования убытков. Принципиально важным в развитии нашего Приморского филиала станет внедрение новых стандартов клиентского обслуживания, которые должны обеспечить единый высокий уровень сервиса для каждого клиента на всех стадиях его взаимодействия с "Росгосстрахом". Подарком же к Новому году для приморцев будет введение проекта "аварийного комиссара" на всей территории края с усиленными подразделениями во Владивостоке, Уссурийске, Находке.

- В чем, на ваш взгляд, должна выражаться "борьба за клиента"?

- Клиенту нужно предоставлять высокий уровень обслуживания. Существует ежедневная работа по сопровождению страхового полиса. Быстрота и качество такого обслуживания и есть борьба за клиента. Если клиент будет знать, что выплаты происходят вовремя, и он может рассчитывать на нас, когда у него что-то случилось, он будет отзываться о нас только положительно. Если же клиенту приходится судиться за свою выплату, то и мнение у него и у остальных о данной компании сложится соответствующее. Это важный критерий в борьбе компании за клиента. Что касается "Росгосстраха", то могу сказать, что сегодня это единственная страховая компания (по данным Российского Союза автостраховщиков), которая урегулирует все 100% заявленных случаев по ОСАГО.

- Что бы вы хотели пожелать своим клиентам в новом году?

- Прежде всего, хотелось бы сказать, что "Росгосстрах" очень ценит и благодарит тех, кто впервые приобрел наш полис десятки лет назад и остался верен компании в новых экономических условиях. Тех, кто сегодня впервые решил что-то застраховать и пришел в нашу компанию, мы также ценим. Всем своим клиентам мы постараемся предоставить такое качество обслуживания, чтобы через год, когда нужно будет продлевать договор, для клиента не стоял вопрос сменить страховщика: только "Росгосстрах". А в новом 2006 году я хочу пожелать всем отличного настроения, удачи и новых достижений.