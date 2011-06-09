"Тройка Диалог" собирается в Приморье

Как стало известно корреспонденту "ЗР", в начале 2006 года в Приморье запланировано открытие отделения управляющей компании "Тройка Диалог", известной своей работой на фондовом рынке. По некоторым данным, сегодня компания активно проводит подбор сотрудников. В частности, известно, что на собеседования приглашали ведущих приморских фондовиков.

"Тройка Диалог" создана 14 лет назад и на сегодняшний день является одной из ведущих компаний, работающих на российском финансовом рынке.

О компании в нашем крае активно заговорили, когда "Тройка Диалог" в 2001-2003 годах аккумулировала порядка 75% акций "Росгосстраха". По всей видимости, отделение управляющей компании будет расположено во Владивостоке в одном помещении с головным офисом "Росгосстрах - Дальний Восток".