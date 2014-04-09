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Аэропорт Владивосток ищет, у кого взять взаймы
09 Апреля 2014, 11:01 | Приморье
ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 22 апреля подведет итоги конкурса на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии сроком до 3 лет с лимитом 100 млн рублей.
Как говорится в сообщении аэропорта, максимальная процентная ставка по договору не должна превышать 12% годовых. Заявки принимаются по 15 апреля включительно.
Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,2% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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