Аэропорт Владивосток ищет, у кого взять взаймы

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 22 апреля подведет итоги конкурса на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии сроком до 3 лет с лимитом 100 млн рублей.

Как говорится в сообщении аэропорта, максимальная процентная ставка по договору не должна превышать 12% годовых. Заявки принимаются по 15 апреля включительно.

Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,2% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.