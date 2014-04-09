ВТБ выпустил новый продукт "Быстрый овердрафт"

Банк ВТБ ввел в линейку овердрафтов для корпоративных клиентов новый продукт «Быстрый овердрафт», который позволит компаниям получить финансирование всего за несколько дней на основании сокращенного пакета документов.

Размер лимита овердрафта зависит от среднемесячных оборотов компании в банке либо от планируемых к переводу в банк средств и может составить до 10 млн рублей.

«Новый продукт дает компаниям возможность полностью и в сроки выполнять обязательства по платежам перед своими контрагентами даже в случае недостатка денежных средств на счетах. Очевидные преимущества «Быстрого овердрафта» - упрощенный процесс оформления и оперативное принятие решения со стороны банка», - сказал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.

Чтобы оформить «Быстрый овердрафт», корпоративные клиенты могут обратиться в любое отделение банка ВТБ на Дальнем Востоке.