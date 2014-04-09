www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

ВТБ выпустил новый продукт "Быстрый овердрафт"

09 Апреля 2014, 10:35 | Приморье

Банк ВТБ ввел в линейку овердрафтов для корпоративных клиентов новый продукт «Быстрый овердрафт», который позволит компаниям получить финансирование всего за несколько дней на основании сокращенного пакета документов.

Размер лимита овердрафта зависит от среднемесячных оборотов компании в банке либо от планируемых к переводу в банк средств и может составить до 10 млн рублей.

«Новый продукт дает компаниям возможность полностью и в сроки выполнять обязательства по платежам перед своими контрагентами даже в случае недостатка денежных средств на счетах. Очевидные преимущества «Быстрого овердрафта» - упрощенный процесс оформления и оперативное принятие решения со стороны банка», - сказал управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.

Чтобы оформить «Быстрый овердрафт», корпоративные клиенты могут обратиться в любое отделение банка ВТБ на Дальнем Востоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: ВТБ  овердрафт 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru