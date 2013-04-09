В Приморье формируется очевидный курс на активное привлечение инвестиций

Объем иностранных инвестиций, поступивших в Приморский край в 2012 году, в пять раз превысил показатель 2011 года. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе заседания администрации Приморского края.

«По итогам 2012 года объем иностранных инвестиций превысил показатель 2011 года в пять раз. Но мы не намерены расслабляться и будем работать дальше», - сообщил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья отметил, что инвестиционный климат региона меняется, «и меняется в лучшую сторону». Он дал поручение подготовить на ближайшее заседание администрации доклад по индустриальным паркам.

Также глава региона сообщил, что провел встречу с представителями федеральных торговых сетей.

«Мы договорились о том, что Фонд развития Дальнего Востока готов проинвестировать создание логистических центров для сдачи в аренду крупным ритейлерами. С приходом сетевиков мы ожидаем снижение цен на 30%, и переговоры с ними продолжаются. Я могу отметить, что заинтересованность среди ритейлеров есть», - добавил Владимир Миклушевский.

По мнению приморских экспертов, приход федеральных ритейлеров в регион увеличит конкуренцию на местном рынке, а это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров для населения.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании совета директоров Ассоциации компаний розничной торговли «АКОРТ», которая объединяет 24 крупнейших торговых предприятия в России. Глава региона заявил, что администрация края готова предоставить торговым сетям преференции в сфере инфраструктуры и логистики, в том числе построить склады для дальнейшей сдачи в аренду.

Для успешной работы крупных федеральных сетей необходимы две составляющие - положительное решение бизнесменов и установка руководителя региона на оказание помощи инвесторам. И последнее в Приморском крае сегодня уже есть. Такого мнения придерживается заместитель председателя Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Юрий КОРСАКОВ.

«Мы сегодня знаем все нерешенные вопросы нашего региона. Мы понимаем, что для привлечения бизнеса в Приморье должны быть развитая транспортная система, доступность к подключению коммуникаций и отсутствие административных барьеров при оформлении всех документов. Но сегодня есть установка руководителя региона на их решение. Есть сформированный курс на привлечение инвестиций в край и политическая воля губернатора Владимира Миклушевского. Поэтому главное условие, при котором ритейлеры придут в регион, - положительное решение руководства самих сетей», - сообщил Юрий Корсаков.

Президент группы компаний «Дикси» Илья ЯКУБСОН также положительно отнесся к предложению губернатора Владимира Миклушевского. Он даже высказал желание лично изучить ситуацию в регионе.

«Выход на новый перспективный малоконкурентный рынок - это всегда интересно. Но, учитывая расстояния, решение требует серьезной проработки», - отметил Илья Якубсон.

Тем временем в лексиконе уссурийских властей появились такие относительно новые экономические термины, как «гринфилды» и «браунфилды». По мнению представителей администрации города, они помогут привлечь инвестиции в Уссурийский городской округ. Для несведущих: «гринфилд» - это инвестиционный проект, предполагающий строительство завода или фабрики на свободной площадке с нуля, а «браунфилд» - это готовые цеха, где могут размещаться новые производства или модернизироваться старые.

Администрацией Уссурийского городского округа было принято решение о выделении земельного участка площадью 350 гектаров в районе южного промышленного узла округа под «браунфилд». Выбор данного участка был обоснован несколькими причинами: близкорасположенные инженерные сети, централизованный водопровод, модернизированная генерация, перспектива газоснабжения, ближайшее расположение федеральной трассы (логистика).

А неделей раньше в краевой администрации рассмотрели Концепцию создания в Приморье рыбохозяйственного кластера, объединяющего рыбопромышленный комплекс и торгово-логистический центр, обсудили на очередном заседании Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край.

Авторы концепции предлагают создать на юге края целый комплекс, включающий в себя причалы для рыбодобывающих судов, портовые мощности, складские помещения, холодильники, аукционные залы с разной температурой, перерабатывающие цеха, помещения для оптовых компаний, центр сертификации. По оценкам авторов концепции, оборот кластера может достигать 50 млрд руб. в год.

Еще один проект, представленный экспертам, - строительство грузового железнодорожного перехода на участке российско-китайской границы в районе Лесозаводска с российской стороны и города Хулинь - с китайской. У проекта есть потенциальные инвесторы из КНР.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог".