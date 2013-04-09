Чем может помочь Приморскому краю "исламский банкинг"

Нескончаемые экономические проблемы, преследующие планету, стимулируют специалистов искать выход из следующих одна за другой мировых «волн кризиса». Обращение к опыту стран и отдельных регионов, меньше всего пострадавших от кризиса, наверное, только один из способов найти панацею от финансовой хвори.

Анализ современных моделей экономического роста (исламской, немецкой, японской, российской или любой другой) всегда интересен. Попытался понять и разобраться в работе и этапах создания третьей по величине экономики Юго-Восточной Азии у соседа по Азиатско-Тихоокеанскому региону председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН, посетивший по приглашению членов Национального союза экономистов Куала-Лумпур (Федерация Малайзия).

За относительно короткий исторический период, с 80-х годов прошлого века, начала стремительного роста промышленного сектора страны, Малайзия превратилась в страну с самой перспективной, в плане экономического развития, составляющей на ближайшие десятилетия. Высокие темпы экономического роста (со средним годовым приростом ВВП около 6,5%) и реализация «Новой экономической модели» - NEM (New Economic Model) - как раз и есть один из шагов правительства Малайзии по модернизации страны, сделавшей государство мировым лидером по темпам экономического развития. С 2009 года кабинетом премьер-министра Малайзии Наджибой РАЗАКОМ была разработана и осуществлена «Программа по изменению структуры экономики и всесторонней модернизации», которые были объявлены в Малайзии главным приоритетом государственной политики. И хотя «NEM» - одна из четырех программ трансформации страны по достижению вышеуказанного результата, тем не менее задачи «NEM» просты и понятны малайцам: превращение страны в промышленно развитое государство, конкурентоспособность на мировой арене и высокий, а также равномерный, без значительного социального расслоения, уровень доходов граждан страны.

На примере развития финансовой системы Малайзии можно говорить об эволюционировании так называемого исламского банкинга (60% населения Малайзии исповедует ислам), который из зачаточного состояния 80-х годов прошлого века превратился в эффективную модель финансового посредничества. О все возрастающей популярности исламского банкинга в мире (о чем с особым «восточным намеком», многозначительно подняв указательный палец вверх, мне говорили мои коллеги-финансисты) можно судить и по тому, что крупнейший мировой финансовый центр - Лондон - со всей серьезностью занимается развитием исламских финансов и поставлена задача - Лондон сделать мировым центром исламского банкинга (!). В конце октября 2013 года Всемирный исламский экономический форум (WIEF) впервые пройдет в европейском и немусульманском городе - в Лондоне.

В России исламский банкинг в «явном» виде еще не прижился по разным причинам, а деловая сфера занимает выжидательную позицию по отношению к «исламскому банкингу», пристально его наблюдая. Хотя такие точки роста есть, ведь наша страна многоконфессиональная, да и к тому же, как было отмечено на саммите АТЭС-2012 во Владивостоке тогдашним премьером Владимиром ПУТИНЫМ, в свое время благодаря поддержке именно Малайзии Россия стала наблюдателем в самой крупной и влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организации - исламской конференции (Организация Исламского сотрудничества - Organisation of Islamic Cooperation), куда входят около 60 стран с общим населением 1,6 млрд человек.

Исламский банкинг от традиционного отличается беспроцентной основой. Исламские банкиры отказались от процентов, но не отказались от прибыли. Были разработаны несколько типов договорных отношений между банком и клиентом. Если заключается договор «Мудараба» и банк предоставляет капитал, клиент инвестирует его в свой бизнес и прилагает свои трудовые ресурсы, умения и опыт. При этом банк участвует в распределении прибыли и убытков, контролирует использование денежных средств и дает рекомендации по ведению бизнеса и использованию средств. А вот договоры «ШарикА» и «МушAрака» предназначены для компаний, имеющих несколько совладельцев, которые вносят свою долю деньгами, недвижимостью, имуществом, ценными бумагами, при этом прибыль распределяется согласно участию в капитале. Таким образом, исламские банкиры очень гордятся тем, что несут риски вместе со своим клиентом. На их фоне крайне невыгодно начинают выглядеть многие «традиционные» банки, особенно некоторый российские, умудряющиеся, напротив, взваливать на клиентов даже собственные риски и последствия маркетинговых просчетов!

В ходе общения малайские коллеги открыто обозначали существующие проблемы исламских финансов в области управления рисками и ликвидностью, отсутствие стандартов финансовых контрактов и продуктов, а также порой несоответствие регулирующих органов согласованным международным нормам и правилам. Ведь любой финансовый институт, даже провозглашающий традиционные ценности, должен показывать прибыль.

Эффективно и гладко функционирующая финансовая система является одной из самых основных предпосылок успешного развития экономики края. Так может уже сейчас начать рассматривать Владивосток как финансовый хаб и Международный региональный финансовый центр (МФЦ) России, а не превращать жемчужину России - Приморье - в транспортно-логистичекий центр и сырьевой придаток соседей? МФЦ Владивостока может стать частью финансовой архитектуры России, которая будет обслуживать Сибирь и Дальний Восток, где огромный потенциал развития сырьевых компаний и связанных с этим выпуска и обслуживания IPO. Ведь инвестор пойдет туда, где выгоднее, интереснее, быстрее, надежнее, прозрачней и нет бюрократии.

Сейчас в Приморье с приходом губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО все руководители крупных организаций вовлечены в поиск «инвестора», создание инвестиционного климата края. Но деньги инвестора, как говорят бухгалтеры, до сих пор «в пути». Для успешного развития и воплощения планов развития Приморья нужно прежде всего обрести ту же уверенность в позитивном и перспективном своем будущем, какая есть у наших соседей: малайцев, японцев, китайцев, корейцев и обожаемых мною сингапурцев. И тогда процесс развития Приморья пойдет намного быстрее.

Газета "Золотой Рог".