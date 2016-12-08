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Таинственный купец делает подарки мудрым предпринимателям Дальнего Востока
175-летний купец предлагает бизнесу Дальнего Востока обменять мудрые советы о ведении своего дела на редкие сторублевые купюры с изображением Крыма. Такую акцию для предпринимателей организовал Дальневосточный Сбербанк к 175-летию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Принять в ней участие очень просто – для этого достаточно поделиться в своем инстаграм-аккаунте советом по ведению бизнеса, поставить нужный хэштег и отметить на фотографии купца (@175letnii_kupez). После этого сказочный персонаж сообщит участнику акции о том, где и когда можно получить свой приз. Помимо купюры, предприниматели получат пакет удобных и полезных для бизнеса персональных предложений от банка. В акции могут принимать юридические лица (ИП и ООО), зарегистрированные и ведущие бизнес на территории Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
- Хочется отметить, что все истории победителей были искренними и содержали понятные и простые советы о том, как оптимально спланировать свое время, как создать комфортную и уютную атмосферу для клиентов, как сократить расходы для бизнеса… При этом бизнесмены - люди, имеющие высокий уровень ответственности за свою команду и напряженный график, не всегда акцентировали внимание на получении прибыли или сокращении расходов. Так, участники акции советовали чаще путешествовать, чтобы в дальних странствиях почерпнуть идеи для бизнеса, создавать вокруг себя благожелателей, не забывать о личной жизни и чаще дарить позитив своими улыбками и благожелательным настроем, - рассказала Ирина Леонова, директор Управления продаж малому бизнеса Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Я уверена, акция позволила бизнесменам не только получить приятный сувенир, но и познакомиться с идеями коллег по цеху, взять некоторые из них на заметку.
На сегодня в акции приняли участие более 70 предпринимателей. Принять участие в акции можно до 10 декабря 2016 года.
Подробные условия акции и все «мудрости» можно найти в аккаунте Инстаграм www.instagram.com/175letnii_kupez_mudrosti. Полные версии историй можно прочитать в аккаунтах бизнесменов, ссылки на которые доступны в профиле 175-летнего купца www.instagram.com/175letnii_kupez.
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