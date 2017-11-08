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В России появятся пайщики-рантье
Пайщиков ПИФов в России приучают к регулярным выплатам дохода
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) все больше становятся похожими на вклады: в ближайшее время на рынке могут появиться ПИФы, доходы от которых пайщики смогут получать ежемесячно, пишет сайт Banki.ru.
Чтобы конкурировать с банками, управляющие компании предлагают своим клиентам все новые сервисы. Дистанционная продажа паев, возможность подключить услуги автоплатежа - все это помогает управляющим привлекать новых клиентов на рынок коллективных инвестиций. Доля онлайн-продаж ПИФов сейчас доходит до 15-17%.
А скоро, возможно, пайщики и вовсе смогут попробовать себя в роли рантье и регулярно получать доходы от своих инвестиций в ПИФы. Такие фонды, в частности, могут появиться в УК «Альфа-Капитал». Как рассказала гендиректор компании Ирина КРИВОШЕЕВА, клиенту будет достаточно привязать банковскую карту, чтобы ежемесячно получать доход от инвестиций в облигации. «У нас уже есть крупные клиенты, которые передали нам деньги в доверительное управление и ежемесячно получают инвестиционные доходы», - пояснила она.
Долговые инструменты в последние годы пользуются особой популярностью у инвесторов. С начала года только в открытые облигационные ПИФы они вложили около 55 млрд рублей. «Около 80% привлеченных средств в этом году поступает в фонды облигаций. Люди привыкли делать сбережения на банковских вкладах, но сейчас их доходность все ниже, поэтому облигации становятся все более интересным инструментом», - считает начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин КИРПИЧЕВ. Он отмечает, что вслед за снижением инфляции популярностью также будут пользоваться и фонды акций. «Но пока многим частным инвесторам этот инструмент представляется слишком агрессивным, немногие понимают природу роста акций и необходимость инвестировать в акции на долгий срок», - заключает он.
Инвесторов привлекают как сравнительно высокие ставки (например, по ОФЗ доходность на 1-2 процентных пункта выше, чем у вкладов), так и возможность получать регулярный купонный доход. К тому же, чтобы инвестировать в те же ОФЗ, достаточно небольшой суммы.
Управляющий директор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Андрей КОРОВКИН говорит, что пока не видит спроса со стороны частных клиентов на инструменты, позволяющие получать промежуточные выплаты. «Скорее это может быть интересно для юридических лиц, которые могут испытывать потребность в регулярном поступлении средств для бизнеса. Поэтому я не думаю, что появление таких открытых или интервальных ПИФов значительно повысит интерес к отрасли», - рассуждает он.
В сентябре рынок коллективных инвестиций установил новый рекорд по чистому привлечению средств пайщиков. Чистый приток средств в открытые паевые фонды (ПИФы) составил 7,68 млрд рублей, что более чем на 2 млрд рублей выше поступлений августа и почти на 400 млн рублей - предыдущего рекорда в июне, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Национальной лиги управляющих.
Финансист напоминает, что по законодательству существует налоговая льгота, если пайщик владеет паями более трех лет. «Учитывая это, возможно, для большинства граждан было бы интереснее реинвестировать полученные доходы и получить налоговую льготу при погашении паев, капитализировать свои инвестиции, чем регулярно получать промежуточный доход», - считает Коровкин.
Он также напоминает, что право выплачивать промежуточные доходы есть у закрытых паевых фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
«У нас есть стратегии доверительного управления, предполагающие регулярные выплаты инвестору купонного дохода, но в случае с открытыми ПИФами непонятно, как это может происходить», - говорит Кирпичев из УК «Райффайзен Капитал». Кроме того, чтобы выплачивать пайщикам регулярный доход, управляющему придется держать часть средств фонда либо в кеше, либо в самых надежных и коротких ОФЗ. «Если продавать менее ликвидные облигации, чтобы расплатиться с инвесторами, то можно попасть в волатильный период времени на рынке и потерять часть доходов», - поясняет он.
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