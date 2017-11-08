Охотники за биткоинами не дают спокойно спать владивостокцам

Во Владивостоке будет создано крипто-детективное агентство

После того, как Президент России Владимир ПУТИН заявил, что в сфере криптовалют, майнинга и ICO (Initial Coin Offerring) надо наводить порядок и вводить их в законное русло, даже региональные финансисты и правоведы вступили в открытую дискуссию.

На базе ВГУЭС и с помощью общественной налоговой палаты, а также общественной организации от МВД с 15 ноября решено запустить пилотный проект крипто-детективного агентства Владивостока.

Биткоин made in Vladivostok

Тем временем УВД по Приморскому краю и Государственная жилищная инспекция Приморского края и Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводили экспертизу шума, который издает так называемая «майнинговая ферма» в жилом доме на Тухачевского во Владивостоке. В одной из квартир установлены мощные компьютеры, которые круглосуточно производят криптовалюту. Чтобы помещение не перегревалось, работают кондиционеры. «Майнят» не первый месяц в новой многоэтажке. Сами «майнеры» в этом криптоаду не живут. Несмотря, на то, что различные органы, в том числе и полиция, административная комиссия, выходили на проверку, применять административные меры в связи с шумом так и не стали. Ответ один - не допускается нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние дни. Так останется «майнинг» - читай производство биткоинов - про-прежнему вне закона?

Руководитель экспертного совета ШЭМ ДВФУ, эксперт по законодательному регулированию финансовых рынков и кибербезопасности Максим КРИВЕЛЕВИЧ полагает, что поручения Президента России, где установлены требования к организациям, осуществляющим производство и публичное привлечение денежных средств, рано или поздно будут регулировать создание криптовалюты, что в итоге закончится, как минимум, налогообложением.

Сам принцип работы ICO (фактически биржа криптовалют, форма привлечения инвестиций путем размещения токенов - электронных ключей к файлам, хранящим информацию) внешне похож на финансовую пирамиду. Там можно пощупать рынок, сделать, что называется «хайп», но по большому счету эта деятельность по законам Российской Федерации неразрывно связана с Уголовным кодексом (ст. 172, ч.2). Как только вы пообещали доход от криптовалюты в любой форме, образовали состав на 6 лет полного гособеспечения. Кстати, на одной из научных конференций в Москве, которая пройдёт в начале следующего года, будет, в частности, обсуждаться вопрос «Уголовно-правовой статус криптовалюты».

Максим Кривелевич поясняет: «Допустим, вы не занимаетесь ISO, и в данном случае выступаете как обычный рыночный спекулянт, купили биткоины за фиатные деньги (такими валютами называют, в том числе доллары и евро - валюты, неподкрепленные золотовалютным запасом) и продали за них же. Но как только у вас возникнет проблема с идентификацией лица, которое выступило контрагентом по сделке, то по федеральному закону 115-ФЗ ваши деньги можно изъять на время, а потом и навсегда. Так как в подобном случае с криптовалютой вы не сможете доказать легальность операций и сделок. Т.е. ничего оригинального в регулировании отношений с криптовалютой нет, если у вас есть деньги третьих лиц, и вы не можете доказать происхождение дохода, то поздравляю - это уже не ваши деньги».

По мнению финансового эксперта, если касаться вопроса скорого законодательного регулирования, то определение криптовалюты как товара или производственно-финансового инструмента повлечет за собой налогообложение.

Одновременно председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН замечает, что любой сколько-нибудь серьезный контроль за криптовалютами пока можно отнести к области радужных мечтаний. Нет пока таких возможностей, что и является одной из причин криптовалютного «бума»! Как следствие, нормативы, регулирующие налогообложение того же биткоина, значительно отличаются в разных странах.

Биткоины уже воруют

Максим Кривилевич также уверен, что как только криптовалюта получит официальный статус по закону, ее владельцы погорят по полной. И, кроме того, даже на этом рынке сегодня происходят значительные хищения. По данным Chainalasys, киберпреступниками было похищено около 10% всех денег, которые были собраны после размещения токенов на базе Эфириум (Ethereum). При этом создатель данной платформы Виталий БУТЕРИН считает, что 90% криптовалютных стартапов провалится. Кстати, кражи с криптобирж вернули состоятельных обладателей токенов с биткоинами к традиционному способу хранения средств в бункерах швейцарских банков, а в крайнем случае на разрезанном листе бумаге, который сложно совместить непосвященному человеку.

На самом деле и Россия, и США, Китай, Южная Корея, Сингапур приходят в одну точку в отношении к криптовалютам. Китай через запрет (мы все запретим, а потом разрешим то, что можно), Сингапур не регулирует данную сферу, одновременно ссылаясь на законодательство, которое требует идентификации владельцев криптовалюты, иначе - обвинение в отмывании денег. Россия подойдет, скорее всего, через налогообложения, создание единой госплощадки, выпуска всевозможных инструкций и т.д.

Александр Ивашкин придерживается точки зрения, что признание цифровых денег в будущем обеспечит приток инвестиций и дополнительный импульс для нашей экономики. «Готов держать пари, что криптовалюта войдет в нормативный оборот в конце следующего года», - говорит наш собеседник - Но предсказать, к каким конкретно последствиям приведет этот шаг, сейчас никто не сможет. Поэтому и крайний срок внесения законопроекта о криптовалюте после 18 марта (даты выбора Президента РФ), вернее до 1 июля 2018 года. Пока же не будет разработа на система регулирования и налогообложения криптовалют, у большинства моих коллег-финансистов (и обывателей тоже) будет однозначное мнение, что цифровые активы - высокорисковые спекулятивные инвестиции. Но на этом фоне в России есть и те, кто действительно продвигают блокчейн-проекты, а это обстоятельство очень серьезно и заметно «успокаивает» российских регуляторов финансового рынка!»

Криптодетективы

Эксперты считают, что с одной стороны, криптовалюту можно рассматривать как благо - будущее финансовой мировой системы. А с другой - широкое поле для мошенников. Сегодня в мире 6 млн криптокошельков. И не один из них не подчиняется никаким законодательным актам. Каждый день люди теряют по несколько миллионов долларов, вкачивая их в биткоины в надежде получить доход в криптовалютах. Да, в Японии, Швейцарии, Сингапуре биткоины признаны на государственном уровне, работает система биржевой безопасности, но ставки комиссии за обналичивание настолько большие, что владельцы криптовалют стремятся на неофициальные российские криптобиржи.

«Как криминолог хочу предостеречь от некоей финансово-цифровой эйфории. С одной стороны, возможность быстро нарастить свои капиталы с помощью криптовалюты, да ещё и без государственного регулирования и налогообложения, порождает известный ажиотаж. С другой - это фактически фантик для игры в казино, который рано или поздно приведет к большому проигрышу. Биткоин постоянно в плюсе?! Да, но существование стольких фальшивых кошельков и анонимность рано или поздно приведут к злоупотреблениям. Пока мы не видим, чем по существу отличается рынок криптовалюты от «сравнительно честного отъема денег у граждан» - то ли это своего рода казино, то ли пресловутые финансовые пирамиды, но только уже с помощью эрзац-финансов», - комментируют ситуацию вице-президент Российской Криминологической Ассоциации, профессор ДВФУ, доктор юридических наук Виталий НОМОКОНОВ.

Яна МАЛЬЦЕВА.