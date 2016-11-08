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Cервис Samsung Pay стал доступен клиентам Сбербанка
С 8 ноября все клиенты Сбербанка — обладатели платёжных карт Mastercard — смогут подключиться к сервису Samsung Pay. Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Совсем скоро банковские карты окажутся пережитком прошлого, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — На замену картам уже сейчас приходят смартфоны и умные часы, с помощью которых клиенты могут быстро и безопасно оплачивать покупки. Теперь у клиентов Сбербанка появилась возможность использовать удобный сервис Samsung Pay и оплачивать покупки одним касанием смартфона везде, где доступна любая оплата картой».
«Мы уверены, что клиенты Сбербанка смогут по достоинству оценить преимущества платёжного сервиса Samsung Pay: его простоту, безопасность и универсальность использования», — сказал глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф.
В Samsung Pay реализована трёхуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платёжных операций. Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Samsung Galaxy S7|edge, Galaxy S6|edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016).
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