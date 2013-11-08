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Банку "Приморье" подтвержден рейтинг "А" со стабильным прогнозом

08 Ноября 2013, 12:02 | Приморье

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в очередной раз подтвердило ОАО АКБ «Приморье» (лицензия № 3001) рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А» со стабильным прогнозом.

Уровень данного рейтинга означает, что Банк обладает высокой степенью надежности и кредитоспособности, характеризуется устойчивыми показателями ликвидности и капитала, способностью предоставлять полный спектр банковских услуг, высокими значениями финансовых показателей и эффективностью операций.

Основными факторами, поддерживающими рейтинговую оценку ОАО АКБ «Приморье», по мнению Агентства, явились рост собственного капитала и его высокое качество, прибыльная деятельность, низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, активная работа по привлечению средств физических лиц, низкая стоимость привлечения заемных финансовых ресурсов и невысокий уровень концентрации обязательств.

Постоянный рост собственного капитала Банка наблюдался с 2008 года. За 2012 год он увеличился на 144 млн. руб. (6 %), а за восемь месяцев 2013 г. — на 201,6 млн руб. (на 8 %) и к 1.09.2013 составил 2,7 млрд руб. Размер собственных средств позволял предоставлять кредитные продукты крупным предприятиям и осуществлять финансирование долгосрочных проектов.

Деятельность Банка являлась прибыльной. За 2012 год Банком получено 382,5 млн руб. чистой прибыли, за первое полугодие текущего года — 155,9 млн руб.

Низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле являлась фактором поддержки рейтинговой оценки. Просроченная задолженность составила 1,9 % кредитного портфеля, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Российским банкам.

Важным фактором, позволившим Банку поддержать рейтинговую оценку, явилось увеличение в течение 2012 года и в текущем году количества клиентов — физических лиц. За этот период их количество увеличилось на 91 % и достигло 58,6 тыс. чел., а привлеченные суммы выросли на 5,3 млрд руб.

 ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: рейтинг  АК&m  банк  рейтинг "А"  банк "Приморье"  рейтинговое агентство 






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