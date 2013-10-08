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Бывшая первая леди Приморья получит 110 миллионов дивидендов
Супруга экс-губернатора Приморья Лариса БЕЛОБРОВА может получить 110 млн рублей дивидендов от банка «Приморье» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Как стало известно «ЗР», совет директоров банка «Приморье» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 31 октября принять решение о выплате дивидендов из расчета 880 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. Это почти в 15 раз меньше размера дивидендов, начисленного по итогам 2012 года.
Всего на выплату дивидендов предполагается направить 220 млн рублей, из них больше половины может получить Лариса Белоброва, владеющая 52,5584% акций банка «Приморье». На свою долю дивидендов также могут рассчитывать супруга бывшего вице-губернатора Сергея ПЕРЕДРИЯ Елена ПЕРЕДРИЙ (6,2128% в уставном капитале банка «Приморье») и супруга бывшего вице-губернатора Александра ЛИНЕЦКОГО Ольга ЛИНЕЦКАЯ (6,1716%). Еще 11,46% акций банка принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг), 6,27% - чешской CDV CZ S.R.O.
Напомним, что не так давно Лариса Белоброва получила неплохие дивиденды и от ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР). Компания с учетом промежуточных дивидендов выплатила за 2012 год около 900 млн рублей. При этом порядка 80% выплаченных средств были направлены на счета ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), которому принадлежит 80,66% (81,677% обыкновенных) акций НБАМР. А владельцем 75% акций ЗАО является бывшая первая леди.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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