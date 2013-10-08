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Бывшая первая леди Приморья получит 110 миллионов дивидендов

08 Октября 2013, 17:04 | Приморье

Супруга экс-губернатора Приморья Лариса БЕЛОБРОВА может получить 110 млн рублей дивидендов от банка «Приморье» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Как стало известно «ЗР», совет директоров банка «Приморье» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 31 октября принять решение о выплате дивидендов из расчета 880 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. Это почти в 15 раз меньше размера дивидендов, начисленного по итогам 2012 года.

Всего на выплату дивидендов предполагается направить 220 млн рублей, из них больше половины может получить Лариса Белоброва, владеющая 52,5584% акций банка «Приморье». На свою долю дивидендов также могут рассчитывать супруга бывшего вице-губернатора Сергея ПЕРЕДРИЯ Елена ПЕРЕДРИЙ (6,2128% в уставном капитале банка «Приморье») и супруга бывшего вице-губернатора Александра ЛИНЕЦКОГО Ольга ЛИНЕЦКАЯ (6,1716%). Еще 11,46% акций банка принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг), 6,27% - чешской CDV CZ S.R.O.

Напомним, что не так давно Лариса Белоброва получила неплохие дивиденды и от  ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР). Компания с учетом промежуточных дивидендов выплатила за 2012 год около 900 млн рублей. При этом порядка 80% выплаченных средств были направлены на счета ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва), которому принадлежит 80,66% (81,677% обыкновенных) акций НБАМР. А владельцем 75% акций ЗАО является бывшая первая леди.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: банки  дивиденды 



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Комментарии

  • Псевдоним19:26, 08.10.2013#

    Умеют же люди зарабатывать деньги. Молодцы!

  • Псевдоним19:33, 08.10.2013#

    упыри это, мироеды. а ты лох, которого они имеют

  • Псевдоним08:55, 09.10.2013#

    согласен на все сто

  • Псевдоним20:04, 08.10.2013#

    Они просто сумели попасть в нужное время в нужное место. . . А нам это и не светит. . .

  • Псевдоним08:55, 09.10.2013#

    правильноперхоть чехлить надо

  • Псевдоним19:26, 08.10.2013#

    Ох-еди совсем !

  • Псевдоним19:46, 08.10.2013#

    такие прибыли, нет что бы людям зарплаты поднять, а они все себе. . .

  • Псевдоним20:06, 08.10.2013#

    Бывшего при Дарькине вице-губернатром Линецкого зовут Александр

  • Псевдоним00:04, 09.10.2013#

    Это им на пропитание вместо желудей. . . .

  • атеист08:09, 09.10.2013#

    от куда деньги? с народа. . .

  • Псевдоним08:25, 09.10.2013#

    Эти предприятия должны быть государственными и государство, т. е. народ должны получать эти дивиденты в виде чистых , уютных городов, бесплатного здравооохранения, образования и т. д. Кучка людей пользуется тем, что является народным достоянием. Абсурд!

  • Ошибка08:40, 09.10.2013#

    110 лет каторги б ей. . . эх театры на зоне бы ставила мммм. . .

  • Псевдоним08:54, 09.10.2013#

    А кто остальные акционеры ( 17 %) банка Приморье?

  • хх09:10, 09.10.2013#

    абрамовичи и прочие воры.

  • Тетя Соня09:24, 09.10.2013#

    не надо давиться слюной и яростью каждому дается то что ему не хватает нам не хватало свободы мы ее получили выбирают только раз а они выбрали деньги

  • Псевдоним03:39, 12.10.2013#

    Находкинская БАМР создавалась рабочими и инженерами, а Белоброва к этому предприятию никакого отношения не имела. Или может быть она купила его за свою зарплату? Если нет, тогда надо вернуть БАМР государству или трудовому коллективу.

  • Псевдоним14:12, 14.10.2013#

    Приватизация прошла успешно!

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