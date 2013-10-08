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Специалисты рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам рухнувшего банка

08 Октября 2013, 12:26 | Приморье

По предварительным данным, в ДФО могут рассчитывать на получение страхового возмещения 573 вкладчика банка. Общая сумма выплат составит 127,3 млн руб., сообщила руководитель Центра общественных связей АСВ Оксана АЛТЫНОВА.

В ДФО банк «Пушкино» не был широко представлен. Его офисы располагались только в Приморском крае, преимущественно в г. Владивостоке.

Поскольку банк «Пушкино» является участником системы страхования вкладов, каждый его вкладчик может рассчитывать на получение страхового возмещения в размере до 700 тыс. руб.

«По закону АСВ обязано начать выплаты не позднее чем через 14 дней после отзыва у банка лицензии. В данном случае выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 14 октября 2013 года. Они будут осуществляться через банки-агенты: Сбербанк России, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Подробная информация  о месте, времени, форме и порядке приема заявлений по выплате страхового возмещения будет опубликована 11 октября в «Российской газете», а также на сайте агентства (www.asv.org.ru). Кроме того, с целью моментального оповещения вкладчиков банка агентство будет проводить СМС-уведомление», - рассказала Оксана Алтынова.

Если после выплаты возмещения останется непогашенной часть банковского вклада, то непосредственно в офисе банка-агента можно будет оформить требование к банку «Пушкино» о включении в Реестр требований кредиторов для осуществления дальнейших расчетов в ходе ликвидации банка, отметила Оксана Алтынова.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: банки  вклады  страхование  финансы  АСВ 






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