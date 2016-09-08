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Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
Единовременные выплаты из краевого бюджета в размере 10 и 25 тысяч рублей уже получили 93 жителя Приморья, пострадавшие от тайфуна «Лайонрок». На это направлено 1 миллион 140 тысяч рублей.
Как сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в департаменте труда и социальной защиты населения, Губернатор Приморья подписал распоряжения о выплате первых компенсаций.
«Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получат те, у кого подтоплены земельные участки, по 25 тысяч рублей – у кого подтоплены дома», – уточнили в ведомстве.
Специалисты департамента добавили, что выплаты из федерального бюджета планируется начать с 9 сентября 2016 года.
«Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составит 50 тысяч рублей, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи», – акцентировали в департаменте.
При этом, гражданам, жилые помещения которых будут признаны непригодными для проживания, предусмотрена государственная поддержка в форме денежной выплаты на приобретение или строительство жилья.
Отметим, сейчас в регионе работают специальные комиссии по оценке ущерба. Всего создано 36 групп, которыми уже сформированы списки из 232 человек для выделения денежных средств из краевого бюджета. 93 из них уже получили выплаты из краевого бюджета на общую сумму 1 миллион 140 тысяч рублей.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил ускорить работу по формированию списков граждан, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» и создать комиссии по оценке ущерба в каждом населенном пункте.
Помимо этого, по поручению Президента РФ Владимира Путина на выплаты пострадавшим приморцам направлено 718 миллионов рублей из федерального бюджета. На восстановление инфраструктуры в ближайшее время будет выделено еще 1,2 миллиарда рублей.
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