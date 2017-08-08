"Адмирал" с Востока

Карта «Адмирал» стала первым кобрендовым проектом банка «Восточный» и хоккейного клуба

Выпуск новой кобрендовой карты «Адмирал» стал определенным итогом годового сотрудничества ХК «Адмирал» и банка «Восточный», презентация продукта прошла в ходе неформального мероприятия для болельщиков клуба в спортивном баре Billy’s Pub, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Банк «Восточный» – одна из немногих кредитных организаций с дальневосточной пропиской, что входит в 30-ку крупнейших коммерческих банков страны по объему активов, - продлил на три года спонсорский договор с хоккейным клубом «Адмирал».

Анонсируя такое решение, региональный директор по Приморскому краю банка «Восточный» Алексей КУРАШКИН заявил: «Реальный повод для нашей встречи – это хоккей. Для кого-то это жизнь, для кого-то - работа, для кого-то – бизнес, для нас это - эмоции, впечатления, ощущение победы, которое дарит нам любимый клуб. Для банка «Восточный» поддержка спортивного клуба с Дальнего Востока - вполне закономерный шаг, в нем заложен наш принцип корпоративной и социальной ответственности. С точки зрения руководства и акционеров банка, ХК «Адмирал» является главной хоккейной командой нашего большого региона, об этом говорят результаты игр прошлого сезона. Уверен, что стоит ожидать новых успехов и в дальнейшем».

«Мы хотим выразить благодарность нашему партнеру банку «Восточный» за плодотворное сотрудничество, начавшееся в прошлом году. Профессиональный спорт во всем мире идет плечом к плечу с бизнесом, и, показывая качественную, интересную игру для своих болельщиков, наш хоккейный клуб фактически трудится в одном сегменте с банком «Восточный», который уделяет своим клиентам особое внимание. Программа лояльности от ХК «Адмирал» стала во многом основой для появления общего кобрендового продукта, удобного как клиентам банка, так и болельщикам команды «моряков», - сказал генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар МУХОМЕТОВ.

Кобрендовая карта «Адмирал» представлена любителям спорта с максимальным набором опций. По сути дела, это банковская карта Visa, выступающая как платежный инструмент и как абонемент, а также пропуск на матчи хоккейной команды на стадионе «Фетисов Арена». Все эти функции уже реализованы в данном кобрендовом продукте.

Карта «Адмирал» может быть выпущена в качестве дебетовой и кредитной карты с внушительным кредитным лимитом. Начисление баллов в размере до 1,5% от суммы покупок на территории стадиона «Фетисов Арена» и в торгово-сервисной сети партнеров хоккейного клуба позволяет впоследствии направить 30% от накопленных средств в счет стоимости абонемента на матчи ХК «Адмирал». Кроме того, карта включает в себя и другой известный банковский инструмент: владельцу карты будут возвращаться проценты от суммы его покупок, в том числе в интернет-магазинах.

По словам Алексея Курашкина, технология вступления в программу лояльности ХК «Адмирал» и получения кобрендовой карты банка работает в обе стороны. Либо болельщик получает карту лояльности в клубе, оплачивает абонемент, зарегистрировавшись на сайте, а затем приходит в банк и оформляет кобрендовую карту «Адмирал», куда будет нанесена вся информация. Либо приходит в банк сразу и оформляет кобрендовую карту, автоматически попадая в программу лояльности, и впоследствии оплачивает абонемент. К слову, оформить банковскую карту «Адмирал» можно и в ходе сезонных игр на стадионе «Фетисов Арена», там будут находиться специалисты банка, они проконсультируют болельщиков по всем вопросам.

25 болельщиков, которые первыми приобрели абонементы на новый сезон, получили заветные карты в ходе презентации в спортивном баре Billy’s Pub из рук игроков команды – Оскарса БАРТУЛИСА, Антона ВОЛЧЕНКОВА и Дмитрия САЮСТОВА.

«Сегодня наша команда готовится к очередному сезону, совсем скоро предсезонные игры в Уфе с ХК «Салават Юлаев» и первая игра сезона со словацкой командой «Слован» из Братиславы. Ребята постараются сделать все, чтобы порадовать своих болельщиков. В планах на этот год и совместная игра со сборной банка «Восточный», с участием сотрудников из других регионов страны и сборной клуба «Адмирал», - выразил надежду генеральный менеджер хоккейного клуба.