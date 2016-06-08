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Cтавку по ипотеке для ДФО могут снизить минимум на 0,5 п.п.

08 Июня 2016, 11:40 | Приморье
Минвостокразвития совместно с заинтересованными ведомствами и регионами Дальнего Востока завершает работу над разработкой специального ипотечного продукта для жителей Дальнего Востока. В результате рассматривается возможность снижения ипотечной ставки для ДФО в сравнении с другими субъектами РФ на 0,5 процентных пункта на первом этапе работы продукта, сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
 
«В начале этого пути мы договорились, что как минимум на половину процентного пункта ставка по ипотеке на Дальнем Востоке будет ниже тех условий, которые в другой части России предоставляются», - сказал министр журналистам.
 
Он добавил, что к настоящему времени эксперты министерства собрали все предложения по этому специальному ипотечному продукту от глав дальневосточных регионов, представителей Минстроя, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Работа над разработкой ипотеки для Дальнего Востока должна быть завершена 1 июля.
 
Отметим, что в бюллетене Банка России об условиях банковского кредитования дается оценка, что банки РФ готовы снижать ставки по кредитам в среднесрочной перспективе.
 
«Готовность банков в среднесрочной перспективе снижать процентные ставки по кредитам, сохраняя умеренно жесткие требования к финансовому положению заемщиков и кредитному обеспечению, создает предпосылки для постепенного восстановления кредитной активности без ущерба для качества кредитных портфелей», - говорится в пресс-релизе ЦБ к новому бюллетеню.
 
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Теги: ипотеке  экономика 



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