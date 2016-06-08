Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Cтавку по ипотеке для ДФО могут снизить минимум на 0,5 п.п.
08 Июня 2016, 11:40 | Приморье
Минвостокразвития совместно с заинтересованными ведомствами и регионами Дальнего Востока завершает работу над разработкой специального ипотечного продукта для жителей Дальнего Востока. В результате рассматривается возможность снижения ипотечной ставки для ДФО в сравнении с другими субъектами РФ на 0,5 процентных пункта на первом этапе работы продукта, сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
«В начале этого пути мы договорились, что как минимум на половину процентного пункта ставка по ипотеке на Дальнем Востоке будет ниже тех условий, которые в другой части России предоставляются», - сказал министр журналистам.
Он добавил, что к настоящему времени эксперты министерства собрали все предложения по этому специальному ипотечному продукту от глав дальневосточных регионов, представителей Минстроя, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Работа над разработкой ипотеки для Дальнего Востока должна быть завершена 1 июля.
Отметим, что в бюллетене Банка России об условиях банковского кредитования дается оценка, что банки РФ готовы снижать ставки по кредитам в среднесрочной перспективе.
«Готовность банков в среднесрочной перспективе снижать процентные ставки по кредитам, сохраняя умеренно жесткие требования к финансовому положению заемщиков и кредитному обеспечению, создает предпосылки для постепенного восстановления кредитной активности без ущерба для качества кредитных портфелей», - говорится в пресс-релизе ЦБ к новому бюллетеню.
Автор:
Новости тематики
- Инвестиции отчаяния
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Паниковать не на что
- Потеряли "зеленую карточку"?
- Более половины пенсий приморцев назначены с помощью интернета
- Региональная банковская система переживает болезненный период
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов
- В Приморье пришла инвесткомпания с мировым именем
- Пенсий в Приморье хватит не всем
- Приморцы, которые ожидают очередных малышей в 2018 году, смогут получить льготную ипотеку и материнский капитал
Новости раздела
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
Loading...